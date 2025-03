Führerscheinneuling mit fast 100 Sachen zu schnell unterwegs

Ein Fahranfänger ist bei Raunheim im Kreis Groß-Gerau mit Tempo 199 statt der erlaubten 100 km/h erwischt worden. Der 18-Jährige muss seinen erst im Februar erhaltenen Führerschein daher wohl gleich wieder für drei Monate abgeben, wie die Polizei mitteilte. Außerdem müsse der junge Mann mit zwei Punkten in Flensburg, 700 Euro Bußgeld sowie der Aufforderung zur Teilnahme an einem speziellen Seminar für Fahranfänger rechnen. Der 18-Jährige war am Donnerstagnachmittag auf der B43 bei Raunheim aus dem Verkehr gezogen worden.

