Nächster Schritt im Ausbau der Strecke Hanau-Gelnhausen

Für den Streckenausbau der Bahnstrecke zwischen Hanau und Gelnhausen werden um Ostern die Gleise für etwa zwei Wochen gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird für die betroffenen Regionalzüge vom 17. April (21.00 Uhr) bis 2. Mai (5.00 Uhr) ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Für Fahrgäste des RE 50 sollen zwischen Hanau und Fulda und auf der Linie der RB 51 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Hanau Hauptbahnhof im Stundentakt Busse fahren. Mit zusätzlichen Fahrten werden auch Schülerinnen und Schüler in Fulda berücksichtigt. Ein genauer Plan mit Abfahrtszeiten und Umsteigepunkten wird bis spätestens Anfang April ausgearbeitet.

Der Fernverkehr wird in dem Zeitraum die Streckensperrung umfahren. Auf den alternativen Routen fallen Halte aus, zudem müssen Fahrgäste eine längere Fahrtzeit einplanen.

Schwerpunktmäßig wird während der Bausperrung an Gleisen, Oberleitungen sowie am Erd- und Oberbau in Gelnhausen und Niedermittelau gearbeitet. Unter anderem wird die Sperrung zudem für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Fulda genutzt.