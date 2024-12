Das ist der Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland

Wie voll sind die Gasspeicher in Deutschland? Der Füllstand der Erdgasspeicher aktuell ist auch im Winter 2024 weiter ein wichtiges Thema, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Deutschland Ende 2022 zunächst stark gedrosselt, dann sogar ganz gestoppt hat. Seitdem fließt, wie auf der Seite der Bundesnetzagentur zu sehen ist, kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland.

Aber wie viel Gas hat Deutschland aktuell noch? Kommen wir mit unseren Gasvorräten durch den Winter? Hier die Übersicht über die aktuellen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland, ihre Standorte, ihre Funktionsweise beim Speichern von Erdgas, und die News zur Erdgas-Situation in Deutschland.

Wie ist der Füllstand der Gasspeicher aktuell in Deutschland?

Aktuell liegt der gemeldete Füllstand der Gasspeicher in Deutschland bei: 91,24 Prozent (-0,47 Prozent Veränderung im Vergleich zum Vortag, Stand: 1.12.2024, 7.25 Uhr).

Entwicklung: Füllstand der Gasspeicher in Deutschland:

02.11.24: 98,08 Prozent

01.09.24: 95,05 Prozent

01.07.24: 80,77 Prozent

01.05.24: 67,21 Prozent

01.03.24: 68,99 Prozent

01.01.24; 91,00 Prozent

06.11.23: 100,03 Prozent

02.10.23: 95,72 Prozent

12.09.23: 94,05 Prozent

03.07.23: 80,52 Prozent

02.05.23: 66,84 Prozent

01.03.23: 70,10 Prozent

02.01.23: 90,51 Prozent

07.12.22: 96,00 Prozent

15.11.22: 100,00 Prozent

19.10.22: 96,59 Prozent

12.09.22: 87,95 Prozent

01.08.22: 68,55 Prozent

15.06.22: 55,95 Prozent

29.04.22: 33,74 Prozent

Eine tagesaktuelle Übersicht über den Gasfüllstand in Deutschland und anderen Ländern gibt es auch hier bei der Gas Infrastructure Europe (GIE).

Warum kann der Gasfüllstand sogar mehr als 100 Prozent betragen?

Warum der Füllstand auch mehr als 100 Prozent betragen kann, erklärt der Speicherverband Ines so: Die Speicherbetreiber gäben das Fassungsvermögen von Gasspeichern unter normalen Bedingungen mit 100 Prozent an. "Wird Gas unter optimalen Voraussetzungen eingespeichert, kann das zu einer Erhöhung der Speichermöglichkeiten führen", erklärte Heinermann. So sinke das Volumen von Erdgas, wenn seine Temperatur abnehme. "Hat also das gespeicherte Gas nach der Verdichtung zur Einspeicherung Zeit, um abzukühlen, dann lässt sich am Ende mehr Gas in einem Speicher lagern."

Gasverbrauch: Wie viel Gas braucht Deutschland pro Jahr?

Im Jahr 2023 hat Deutschland 810.412 GWh Gas verbraucht. Damit sank der Verbrauch um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr (849.828 GWh ). Am meisten Erdgas wird im Dezember und Januar verbraucht, am wenigsten im Juli und August. Rund 56 Prozent der Wohnungen in Deutschland werden noch mit Gas beheizt.

Aktuelle Füllstände: Wie lange halten die Gasspeicher im Winter?

Wenn die Gasspeicher voll sind, können sie laut Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, den deutschen Gasbedarf etwa zwei kalte Wintermonate lang decken.

Reichen die Gasspeicher für den Winter 2024/2025 aus? Die Speicher wurden bis zum 4. November 2024 mit über 98 Prozent befüllt. „Der deutliche, temperaturbedingte Anstieg des Gasverbrauchs verhinderte seitdem nicht nur eine weitere Befüllung, sondern erforderte auch erhebliche Ausspeicherungen“, so die Initiative Energien Speichern e.V. (INES). „Bleibt der Gasverbrauch auf dem aktuellen Niveau oder steigt weiter, ist eine erneut vollständige Befüllung der Gasspeicher nicht mehr zu erwarten.“ Bei mittleren bis warmen Temperaturen würden die Gasspeicher im Winter 2024/25 „moderat bis umfangreich“ entleert, bei extrem kalten Temperaturen seien die Gasspeicher bis Mitte Februar 2025 vollständig leer.

Aktuelle News zum Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Gasversorgung für den Winter gesichert: Um die Gasversorgung für den kommenden Winter zu sichern, muss bis zum 1. Oktober 2024 ein Speicherfüllstand von 85 Prozent erreicht werden, so die Bundesnetzagentur . Dieses Ziel sei bereits im Juli erreicht worden. "Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet", heißt es. Ein sparsamer Gasverbrauch bleibe dennoch wichtig.

Die sogenannte Gasspeicherumlage ist im Juli 2024 erneut gestiegen, nämlich von 1,86 Euro pro Megawattstunde auf dann 2,50 Euro je Megawattstunde (MWh). Damit wird Heizen mit Gas etwas teurer - die Gasspeicherumlage macht lediglich einen Bruchteil des Erdgaspreises aus.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Mitte März 2024 die Energiekrise als „abgearbeitet“ bezeichnet. „Die Energieversorgung ist in jeder Hinsicht sicher“, sagte er. Die Gasspeicher seien voll und die Preise wieder auf dem Niveau vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.

Russland hatte im Sommer 2022 angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August wegen Wartungsarbeiten für drei Tage zu stoppen . Am 31. August wurde die Lieferung dann gestoppt - und nicht wieder aufgenommen .

Am 25. Juli 2022 hatte der russische Konzern Gazprom bereits angekündigt, die Gasmenge vom 27. Juli an auf 20 Prozent der maximalen Kapazität zu senken .

Nach dem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommt das Gas jetzt aus anderen Ländern. So hat Norwegen Russland im vergangenen Jahr als wichtigsten Gaslieferanten für Deutschland abgelöst . Insgesamt kamen 33 Prozent des 2022 von Deutschland importierten Gases aus dem skandinavischen Land, nur noch 22 Prozent aus Russland. 2021 hatte Russland noch 52 Prozent des Gases geliefert. Seit 2023 gibt es auch mehrere Flüssiggas-Terminals in Deutschland.

Icon Galerie 17 Bilder Die Gas-Pipeline Nord Stream 1 bringt russisches Gas nach Westeuropa. Ein kurzer Überblick von den Anfängen der Leitung bis zum Streit um Nord Stream 2.

Gasspeicher in Deutschland aktuell: Das sind die Standorte

Rund 40 Standorte für Gasspeicher listet die Initiative Erdgasspeicher in Deutschland auf.

Rönne

Etzel

Krummhörn

Jemgun

Nüttermoor

Huntorf

Harsefeld

Reitbrook

Bremen-Lesum

Kalle

Uelsen

Epe

Xanten

Rehden

Empelde

Kraak

Peckensen

Rüdersdorf

Bernburg

Staßfurt

Peißen

Allmenhausen

Bad Lauchstädt

Kirchheiligen

Reckrod

Stockstadt

Hähnlein

Frankenthal

Eschenfelden

Sandhausen

Fronhofen

Wolfersberg

Schmidhausen

Inzenham

Bierwang

Breitbrunn

Quelle: Initiative Energien Speichern e.V. (INES), ein Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher, der nach eigenen Angaben 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten repräsentiert.

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Die Karte der Erdgasspeicher in Deutschland gibt es auch hier als Download.

Wieviele Erdgas können die Gasspeicher in Deutschland speichern?

Das gesamte Fassungsvermögen an deutschen Gasspeichern liegt laut INES bei rund 23 Milliarden Kubikmetern Gas. Deutschland liege damit auf Rang 4 der weltweiten Speicherkapazitäten. Nur in den USA, der Ukraine und Russland gebe es noch größere Kapazitäten. Auch der Gasspeicher in Haidach bei Salzburg, der bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen war und vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas versorgte, ist für Deutschland wichtig.

Wie funktioniert ein Gasspeicher?

Um Erdgas in einem Gasspeicher einlagern zu können, wird dieses zunächst einmal gefiltert und verdichtet und dann unter hohem Druck in den Speicher gepresst.

Um das stark abgekühlte Gas wieder aus dem Speicher zu bekommen, wird dieses in der Förderanlage erwärmt.

Außerdem wird das Gas in Trockentürmen getrocknet - während der Speicherung lagert das Gas nämlich Wasser ein.

Anschließend wird das Erdgas - das so genannte Arbeitsgas - über die Leitungen dorthin gepumpt, wo es benötigt wird.

Welchen Füllstand müssen Gasspeicher laut Gesetz haben?

Der Deutsche Bundestag hatte im März das Gasspeicher-Füllstandsgesetz verabschiedet. Nach einer inzwischen erneuerten Verordnung müssen die Betreiber von Gasspeichern bestimmte Füllstandsvorgaben erfüllen, nämlich einen Füllstand von

75 Prozent am 1. September

85 Prozent am 1. Oktober

95 Prozent am 1. November

Alle drei Ziele wurden zuletzt vorzeitig erreicht.