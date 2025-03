Demonstration gegen Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters

In Frankfurt haben am Abend nach Polizeiangaben rund 160 Menschen gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu in der Türkei demonstriert. Teilnehmer nannten den autoritär regierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Plakaten einen Diktator. Die Demonstration verlief zunächst friedlich.

In der Türkei hatte die Justiz im Zuge einer großangelegten Razzia den führenden Oppositionspolitiker Imamoglu festgenommen – nur wenige Tage bevor er zum Präsidentschaftskandidaten der sozialdemokratischen CHP gekürt werden sollte. Dem aussichtsreichen Herausforderer Erdogans wird Korruption und Terror-Unterstützung vorgeworfen.