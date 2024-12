„Die Rosenheim-Cops“: Sendetermine von Staffel 24

„Die Rosenheim-Cops“ ist eine Vorabendserie des ZDF. Es handelt sich dabei um eine klassische Krimiserie, deren Handlung im oberbayrischen Chiemgau und in Rosenheim spielt. Die einzelnen Folgen beginnen meist mit einem Mordfall, der anschließend aufgeklärt werden muss. Als Ermittler fungieren in der Regel zwei ungleiche Kommissare, die oft völlig unterschiedliche Hintergründe haben - so ist einer der beiden zum Beispiel ein alteingesessener Ermittler auf dem Land, während der andere aus der Großstadt dorthin versetzt wurde.

Seit Staffel 12 ermitteln häufig verschiedene Kommissare. Unterstützung bekommt das jeweilige Ermittlerduo stets vom Polizeihauptmeister Michael Mohr, gespielt vom Österreicher Max Müller. Inzwischen wurden bereits 24 Staffeln von „Die Rosenheim-Cops“ produziert, wobei Nr. 24 gerade im ZDF läuft.

Wann startete Staffel 24 von „Die Rosenheim-Cops“? Wie sieht mit den Sendeterminen aus und wie viele neue Folgen gibt es? Wir liefern die Antworten auf diese Fragen.

„Die Rosenheim-Cops“: Wann startete Staffel 24?

Die 24. Staffel der „Rosenheim-Cops“ 2024 läuft aktuell. Die erste Folge flimmerte am Dienstag, den 1. Oktober 2024, über die TV-Bildschirme. Insgesamt 23 neue Folgen wurden angekündigt.

„Die Rosenheim-Cops“, Staffel 24: Sendetermine der neuen Folgen

Die Übertragung der neuen Folgen findet wie bei den vorherigen Staffeln immer dienstags um 19.25 Uhr statt. Die erste Folge von Staffel 24 läuft am 1. Oktober 2024 im ZDF. Insgesamt 23 Episoden soll es in der aktuellen Staffel geben. Hier gibt es die Übersicht:

Folge 1: „Jubiläum in Rosenheim“, Dienstag, 1. Oktober 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 2: „Mord macht auch Mist“, Dienstag, 8. Oktober 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 3: „Stockls Verdacht“, Dienstag, 15. Oktober 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 4: „Der Chorschatten“, Dienstag, 22. Oktober 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 4: „Stadlers Stadlfest“, Dienstag, 29. Oktober 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 5: „Der Mann muss weg“, Dienstag, 5. November 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 6: „Ganz schön vermessen“, Dienstag, 12. November 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 7: „Ein smartes Haus“, Dienstag, 19. November 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 8: „Ein riesiges Problem“, Dienstag, 26. November 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 9: „Ausgeschnitten“, Dienstag, 3. Dezember 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 10: „Wiebkes Gipfelstürmer“, Dienstag, 10. Dezember 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 11: „Spieglein, Spieglein“, Dienstag, 17. Dezember 2024, 19.25 Uhr, ZDF

Wer die neuen Folgen im TV verpasst hat, kann außerdem auf die ZDF-Mediathek zurückgreifen. Hier stehen die Episoden bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im TV zur Verfügung.

Wie viele Folgen hat Staffel 24 von „Die Rosenheim-Cops“?

Staffel 24 der Vorabendserie beinhaltet 23 einzelne Episoden - das bedeutet 23 neue Kriminalfälle, die es aufzuklären gilt. „Wir freuen uns sehr über 23 neue Fälle für unsere Rosenheim-Cops. Neben Krimispannung zum Miträtseln dürfen sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer über humorvolle, kleine Alltagsgeschichten amüsieren, die unser bewährtes Team rund um das Kommissariat auf Trab halten“, sagt Marlies Moosauer, Ausführende Produzentin bei Bavaria Fiction.

Staffel 24 von „Die Rosenheim-Cops“: Darum geht es in den neuen Folgen

Bei „Die Rosenheim Cops“ 2024 gibt es in der Besetzung wieder altbekannte Gesichter zu sehen. In Staffel 24 fungieren Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) als Ermittlerduo. Tatkräftige Unterstützung bekommen die beiden von Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) und Polizeihauptmeister Michael „Michi“ Mohr (Max Müller). Die längst zum Klassiker gewordene Nachricht „Es gabat a Leich“ erreicht auch in den neuen Folgen immer wieder den idyllischen Hof von Stadträtin Marie Hofer (Karin Thaler).

Auf die Kommissare warten neue Kriminalfälle, die oft recht knifflig sind. Bei einem Opfer wird der Geldbeutel von Kommissar Hansen gefunden - dadurch wird die Täterfrage noch verzwickter. Kann es außerdem ein Zufall sein, dass der Gegenkandidat von Karl Schretzmayer (Jürgen Tonkel) einen Tag nach der Bürgermeisterwahl erschossen wird? Neben ihren Ermittlungen haben die Cops zusätzlich mit den Tücken des Alltags zu kämpfen. Zum Beispiel, wenn Kommissar Stadler Marie Hofer etwas zu optimistisch verspricht, einen Hirschbraten zuzubereiten.