Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 2024: Das sind die Sendetermine in TV und als Stream

Wann kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Fernsehen? Diese Frage wird auch 2024 wieder in vielen Familien gestellt werden. Kein Wunder: Der Klassiker gehört zu Weihnachten einfach dazu. Und tatsächlich zeigen die Öffentlich-Rechtlichen den Film auch dieses Jahr im Advent und über die Festtage gleich mehrfach.

Wann kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2024 in TV oder Mediathek? Welcher Sender zeigt das Märchen heute oder morgen? Zu welcher Uhrzeit? Hier alle Sendetermine und Zeiten 2024 in der Übersicht.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel heute: Das sind die nächsten Sendetermine 2024

Sonntag, 1. Dezember 2024 um 15:35 Uhr im Ersten

8. Dezember 2024 um 16:15 Uhr im MDR

15. Dezember 2024 um 15:35 im WDR

22. Dezember 2024 um 14:15 im NDR

24. Dezember 2024 um 13:30 im Ersten

24. Dezember 2024 um 14:55 im BR

24. Dezember 2024 um 16:45 im NDR

24. Dezember 2024 um 20:15 im WDR

25. Dezember 2024 um 09:50 im Ersten

25. Dezember 2024 um 16:35 im rbb

25. Dezember 2024 um 18:50 auf ONE

26. Dezember 2024 um 17:25 im MDR

29. Dezember 2024 um 12:00 im KiKa

Januar 2025 um 14:20 im SWR

6. Januar 2025 um 11:15 im BR

Weihnachten 2024: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel heute kostenlos als Stream in der Mediathek sehen

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in der Mediathek sehen? Auch das geht. Die Sender zeigen das kultige Märchen an Weihnachten auch als kostenlosen Stream in der ARD Mediathek - abrufbar auch für alle, die keinen TV zuhause haben, oder den Film am Tablet oder Computer sehen wollen. Im Stream läuft der Märchenfilm immer parallel zur TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.

Was ist die Handlung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"?

Die deutsch-tschechische Koproduktion - im Original heißt er übrigens "Trí orisky pro popelku" - von 1973 basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová, das wiederum eine Abwandlung von "Aschenputtel" von den Gebrüdern Grimm ist.

Aschenbrödel muss nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer bösen Stiefmutter leben und wird von ihr und ihren Töchtern wie ein Dienstmädchen behandelt. Das Blatt wendet sich für das schöne junge Mädchen in dem Moment, als sie zufällig einem Prinzen (Pavel Trávnícek) begegnet. Drei verzauberte Haselnüsse helfen Aschenbrödel schließlich dabei, das Herz des Prinzen zu erobern. Und wie im klassischen Märchen vom Aschenputtel darf natürlich auch der Schuh nicht fehlen, den Aschenbrödel verliert und mit dem sich der Prinz auf die Suche nach ihr macht.

Wer sind die Schauspieler und Darsteller bei Drei Haselnüssel für Aschenbrödel?

Aschenbrödel: Libuše Šafránková

Prinz: Pavel Travnicek

Stiefmutter: Carola Braunbock

Dora :Daniela Hlavcova

König: Rolf Hoppe

Was machen die Schauspieler von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" heute?

Schauspielerin Libuše Šafránková , 1953 geboren, machte nach ihrem Auftritt als Aschenbrödel weiter Karriere und trat in mehreren Märchenfilmen auf. Sie starb im Juni 2021 im Alter von 68 Jahren im Kreis ihrer Familie.

Ihr damaliger Mitstreiter Pavel Trávnícek , Jahrgang 1950, arbeitete nach seinem Durchbruch mit dem Märchenfilm weiter als Schauspieler und Synchronsprecher.

Schauspieler Rolf Hoppe , der in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" den König spielte, starb 2018 im Alter von 87 Jahren.

Trailer der Neuverfilmung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Der Erfolg von Aschenbrödel hat eine norwegische Produktionsfirma dazu bewogen, die Geschichte ins Kino zu bringen. Ein Trailer von "Tre Nøtter til Askepott", wie der Film im norwegischen Original heißt, ist im Internet abrufbar. Der Film selbst wird seit zwei Jahren bei Amazon Prime gezeigt.

Icon Vergrößern "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist ein echter Weihnachtsfilm-Klassiker. Foto: dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist ein echter Weihnachtsfilm-Klassiker. Foto: dpa (Archivbild)

Wann kam "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2023 im Fernsehen und als Stream?

Sonntag, 03.12.2023, 16 Uhr, "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in Das Erste und ARD-Mediathek

Sonntag, 10.12.2023: 12.35 Uhr, hr Fernsehen

Sonntag, 10.12.2023: 14 Uhr, rbb Fernsehen

Sonntag, 10.12.2023: 14.35 Uhr, SR Fernsehen

Sonntag, 10.12.2023: 15.35 Uhr, SWR Fernsehen

Samstag, 16.12.2023: 14.40 Uhr, NDR Fernsehen

Sonntag, 17.12.2023: 15.50 Uhr, MDR Fernsehen

Sonntag, 24.12.2023: 20.15 Uhr, WDR Fernsehen

Montag, 25.12.2023: 23 Uhr, SR Fernsehen, SWR Fernsehen

Dienstag, 26.12.2023: 16.35 Uhr, rbb Fernsehen

Sonntag, 31.12.2023: 14.40 Uhr, hr Fernsehen

Wann kam "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2022/2023 im TV?

Hier die TV-Sendetermine von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel vergangenes Jahr:

Sonntag, 27.11.22 15:35 Das Erste

Sonntag, 04.12.22 12:00 BR

Sonntag, 04.12.22 15:05 WDR

Sonntag, 11.12.22 16:35 MDR

Sonntag, 18. Dezember, 13 Uhr, NDR

Samstag, 24. Dezember, 13.40 Uhr, Das Erste

Samstag, 24. Dezember, 16.05 Uhr, NDR

Samstag, 24. Dezember, 18.50 Uhr, One

Samstag, 24. Dezember, 20.15 Uhr, WDR

Samstag, 24. Dezember, 23.10 Uhr, SWR

Sonntag, 25. Dezember, 15.35 Uhr, RBB

Montag, 26. Dezember, 17.25 Uhr, MDR

31. Dezember, 13.15 Uhr, HR

1. Januar 2023, 14.10 Uhr, SWR

Zum Jahreswechsel 2021/2022 wurde der TV-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" natürlich auch an Weihnachten mehrfach im Fernsehen gezeigt:

28.11.2021 15:30 Uhr Das Erste

05.12.2021, 14:50 Uhr rbb

09.12.2021 12:30 Uhr HR

12.12 2021 15:50 Uhr SWR

24.12.2021 12:10 Uhr Das Erste

24.12.2021 16:00 Uhr NDR

24.12.2021 18:50 Uhr ONE

24.12.2021, 20:15 Uhr WDR

25.12.2021, 09:55 Uhr Das Erste

26.12.202116:35 Uhr SWR

01.01.2022, 14:30 Uhr rbb

02.01.2022, 12:00 Uhr KIKA

06.01.2022, 08:30 Uhr BR