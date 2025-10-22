Tote Person und Verletzte nach Schießerei in Hannover

Bei der Schießerei in Hannover ist ein Mensch gestorben. «Tatsächlich wurde eine Person tödlich verletzt», sagte ein Sprecher der Polizei. Die Identität sei noch unklar, mehrere Menschen seien verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind und wie viele Menschen betroffen sind, sei weiter unklar.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei oder mehr Gruppen gegen 18.25 Uhr in Streit. «Es sind mehrere Schüsse gefallen», sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten nahmen einen mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Inwiefern die Person in die Auseinandersetzung verwickelt war, werde nun geprüft. «Aktuell laufen noch weitere Fahndungsmaßnahmen», teilte der Polizeisprecher mit. Ein Hubschrauber überfliege die Gegend.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar, auch zur Anzahl und Art der Waffen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort in der Vahrenwalder Straße nördlich des Niedersachsenringes. Sie versorgen die Verletzten und sichern Spuren. Die Straße ist weitreichend abgesperrt, einige Haltestellen der Stadtbahn werden nicht angefahren.

Nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen verfolgen mehrere Schaulustige die Ermittlungen. Die Einsatzkräfte stellten einen Sichtschutz auf und bitten in den sozialen Medien, den Bereich weiträumig zu meiden.

Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Einsatzkräfte sichern den Bereich vor Schaulustigen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Tatort. Foto: Moritz Frankenberg/dpa