Bokk verlässt die Löwen Frankfurt - Keeper Brenner bleibt

Nach dem Saison-Aus der Löwen Frankfurt in der Qualifikationsrunde für die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga verlässt Nationalspieler Dominik Bokk den Club. Auch Stürmer Erik Brown und Verteidiger Andy Welinski werden in der kommenden DEL-Saison nicht mehr für die Löwen auflaufen, wie der Verein mitteilte. Keeper Cody Brenner sowie Daniel Wirt bleiben den Frankfurtern hingegen erhalten.

Bokk spielte drei Jahre lang für die Löwen und kam in 131 Partien zu 49 Toren und 59 Vorlagen. Medienberichten zufolge wird der 25 Jahre alte Angreifer mit den Kölner Haien in Verbindung gebracht.

Brenner: Saison hat Spaß gemacht

Brenner hingegen verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr. Der 28 Jahre alte Torhüter war vor der Saison vom Ligakonkurrenten Schwenninger Wild Wings nach Frankfurt gewechselt. Für die Löwen bestritt er bislang 25 Partien. «Diese Saison hat mir extrem viel Spaß gemacht, da ich in Frankfurt die Chance bekommen habe, mich sportlich weiterzuentwickeln», sagte Brenner laut Mitteilung.

Verteidiger Wirt verlängerte seinen Kontrakt bis 2028. Der gebürtige Dortmunder war vor sechs Jahren von den RB Hockey Juniors aus Österreich an den Main gekommen und ist damit der dienstälteste Löwen-Spieler im aktuellen Kader. «Frankfurt ist mittlerweile zu meinem zweiten Zuhause geworden», so Wirt.

Die Löwen waren am vergangenen Dienstag in den sogenannten Pre-Playoffs der DEL an den Straubing Tigers gescheitert. Für die Frankfurter ist die Saison damit vorbei.