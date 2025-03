Millionenschaden nach Hausbrand

Beim Brand in einem Zweifamilienhaus in Esslingen ist nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand mit zuvor verrichteten Arbeiten am Dach des Hauses zusammenhängen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer konnte gelöscht werden. Das Haus war jedoch nach dem Löscheinsatz nicht mehr bewohnbar, wie es weiter hieß. Bemerkt hatte den Brand den Angaben nach eine Streifenwagenbesatzung, die eine große, schwarze Rauchwolke über dem Stadtteil Oberhof gesehen hatte.

Die Hausbewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbstständig verlassen können. Zu dem Zeitpunkt standen die Dachterrasse und der Dachstuhl bereits in Flammen. Verletzt wurde niemand.