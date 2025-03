Melsunger Personalsorgen: Danner bekommt Vier-Wochen-Vertrag

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auf die Verletzungsprobleme reagiert und Felix Danner mit einem Vertrag über vier Wochen ausgestattet. «Ich bin da und versuche, zu helfen», sagte der Kreisläufer, der von 2009 bis 2021 für die MT aufgelaufen war.

Eigentlich hatte der Ex-Nationalspieler nach der Saison 2023/2024 seine Karriere als Profi-Handballer schon beendet. Vor knapp zwei Wochen hatte Danner dann ein überraschendes Comeback im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig (34:25) gegeben, weil der Bundesliga-Tabellenführer personell arg gebeutelt war.

«Wäre ein anderer Verein auf mich zugekommen, hätte ich Nein gesagt», erklärte Danner. Für ihn sei die MT eine Herzensangelegenheit. Die Melsunger treten in ihrer nächsten Partie in der Handball-Bundesliga am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) beim HSV Hamburg an. «Ich bin bereit für jede Minute – solange der Körper es zulässt», sagte Danner laut Mitteilung.