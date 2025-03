Frontalkollision im Gegenverkehr: vier Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß in Heidelberg sind vier Menschen verletzt worden. Alle kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am frühen Abend auf der L637. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, weil vor ihm der Verkehr stockte. Dort kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto.

Durch den Aufprall wurde das Auto des 51-Jährigen gegen die Maschine eines hinter ihm fahrenden 76-jährigen Motorradfahrers geschleudert. Beide Männer wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des entgegengekommenen Autos erlitt schwere Verletzungen. Ein Zwölfjähriger, der mit in ihrem Fahrzeug saß, wurde auch leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden.