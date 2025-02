Männer retten 93-Jährige aus Fluss

Mehrere Männer haben eine 93 Jahre alte Frau im Hohenlohekreis vor dem Ertrinken gerettet. Ein 80-Jähriger hatte die Frau am Montag in Künzelsau im Kocher, einem Nebenfluss des Neckars, treiben sehen, wie die Polizei mitteilte. Er alarmierte daraufhin drei jüngere Männer in seiner Nähe.

Während ein 33-Jähriger laut Polizei den Notruf wählte, sprang ein 34-Jähriger in den Fluss und zog die Frau zusammen mit seinem 37 Jahre alten Bruder ans Ufer. Sie war den Angaben zufolge ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Frau in den Kocher gelangte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.