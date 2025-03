SGL Carbon wegen schwacher Nachfrage vorsichtig für 2025

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon geht vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte eine zurückhaltende Nachfrage die Entwicklung belasten, teilte das Unternehmen in Wiesbaden mit. Dies gelte insbesondere für das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. Hauptgrund seien niedriger als ursprünglich prognostizierte Wachstumsraten bei Elektrofahrzeugen sowie weiterhin hohe Lagerbestände der Kunden.

Ein Anziehen der Nachfrage werde frühestens in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Der Umsatz dürfte daher 2025 leicht unter dem Vorjahreswert von 1,03 Milliarden Euro liegen, hieß es. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht SGL Carbon bei 130 bis 150 Millionen Euro und damit unter dem Vorjahresergebnis von 162,9 Millionen Euro.

In der Prognose enthalten ist noch das verlustträchtige Geschäft von Carbon Fibers, das SGL Carbon neu aufstellen will. Vorgesehen ist eine deutliche Reduzierung der Aktivitäten des Bereichs und die Fokussierung auf einen profitablen Kern. Ohne die Sparte würde der Konzernumsatz 2025 um 200 Millionen Euro niedriger liegen, das bereinigte Ebitda zwischen 155 und 175 Millionen Euro betragen, hieß es.

Unter anderem Wertminderungen und Umbaukosten bei Carbon Fibers führten im vergangenen Jahr zu einem Jahresverlust von 80,3 Millionen Euro, nach einem Konzerngewinn von 41 Millionen Euro im Vorjahr. Wie das Jahr zuvor wird SGL Carbon keine Dividende zahlen.