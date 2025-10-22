63 Tote bei schwerem Unfall in Uganda

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind nach Angaben der Polizei 63 Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Nacht zu Mittwoch seien zwei Reisebusse bei Überholmanövern frontal aufeinandergestoßen, hieß es.

Einer der Fahrer hätte noch ein Ausweichmanöver versucht, das aber nur dazu geführt habe, dass noch weitere Fahrzeuge erfasst wurden - deren Fahrer die Kontrolle über die Wagen verloren und sich mehrfach überschlugen. Zur Zahl der Verletzten gab es keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

In dem ostafrikanischen Land sind riskante Überholmanöver, oft in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit, die häufigste Unfallursache.

Icon vergrößern Zwei Reisebusse sind bei einem Überholmanöver frontal aufeinandergestoßen. Foto: Uncredited/Uganda Red Cross/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zwei Reisebusse sind bei einem Überholmanöver frontal aufeinandergestoßen. Foto: Uncredited/Uganda Red Cross/AP/dpa