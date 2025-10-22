Icon Menü
Kollision zweier Reisebusse: 63 Tote bei schwerem Unfall in Uganda

Kollision zweier Reisebusse

63 Tote bei schwerem Unfall in Uganda

Riskante Überholmanöver bei zu hoher Geschwindigkeit führen auf afrikanischen Straßen immer wieder zu schweren Unfällen. In Uganda kam es nun zu einer besonders schweren Kollision mit vielen Opfern.
Von dpa
    Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.
    Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Foto: Uncredited/Uganda Red Cross/AP/dpa

    Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind nach Angaben der Polizei 63 Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Nacht zu Mittwoch seien zwei Reisebusse bei Überholmanövern frontal aufeinandergestoßen, hieß es.

    Einer der Fahrer hätte noch ein Ausweichmanöver versucht, das aber nur dazu geführt habe, dass noch weitere Fahrzeuge erfasst wurden - deren Fahrer die Kontrolle über die Wagen verloren und sich mehrfach überschlugen. Zur Zahl der Verletzten gab es keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

    In dem ostafrikanischen Land sind riskante Überholmanöver, oft in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit, die häufigste Unfallursache.

    Zwei Reisebusse sind bei einem Überholmanöver frontal aufeinandergestoßen.
    Zwei Reisebusse sind bei einem Überholmanöver frontal aufeinandergestoßen. Foto: Uncredited/Uganda Red Cross/AP/dpa
