30-Jähriger soll jüngeren Mann ausgeraubt haben

Nach einer Attacke gegen einen Mann in Hanau sitzt ein 30-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Tatverdacht: schwerer Raub und Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilte, hatte der mutmaßliche Täter gemeinsam mit einem Komplizen sein 22 Jahre altes Opfer in dessen Wohnung aufgesucht. Nach einem kurzen Streit soll das Duo auf den Mann eingeschlagen, ihn mit einem Messer bedroht und eine Tasche geraubt haben. Das Opfer wurde laut Polizei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 30 Jahre alte Verdächtige, der den Angaben zufolge betrunken war, konnte noch am Tatort gefasst werden. Nach dem Komplizen wird noch gefahndet, wie die Polizei weiter mitteilte. Der etwa 40 Jahre alte Mann soll einen weißen Vollbart tragen.