Unbekannte beschädigen serienweise Autos

Unbekannte haben in Pforzheim serienweise Autos beschädigt. Die Täter zerstachen am späten Freitagabend bei 16 geparkten Autos die Reifen und zerkratzten den Lack, wie die Polizei mitteilte. Sie verursachten demnach einen Schaden in fünfstelliger Höhe. Auf einen bestimmten Fahrzeugtyp hatten die Täter es wohl nicht abgesehen, laut einer Polizeisprecherin waren Autos unterschiedlicher Marken und Typen betroffen.

