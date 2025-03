Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 24-jährigen Tatverdächtigen sind Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, seien die Durchsuchungen im Zuge laufender Ermittlungen gegen den 24-Jährigen und eine weitere 24-Jährige vollzogen worden. Sie stehen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt und illegale Waffen besessen zu haben.

Demnach hätten Beamte bei der Festnahme der beiden Tatverdächtigen am Mittwoch im Auto ein verbotenes Messer entdeckt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen im Raum Großenlüder (Landkreis Fulda) seien neben anderen Beweismitteln auch Betäubungsmittel, Munition und ein Schießkugelschreiber sichergestellt worden.

Der 24-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft, heißt es. Er muss sich wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Tatbeteiligung der 24-Jährigen dauern an.