Promis und Weggefährten trauern um Jack White

Mit Trauer und Bestürzung haben Prominente und Weggefährten auf den Tod des erfolgreichen deutschen Musikproduzenten Jack White reagiert. «Ich kann es kaum glauben, dass du nicht mehr da bist», schrieb Fernsehpromi und Unternehmerin Carmen Geiss bei Instagram. White war im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben.

Geiss erinnerte mit Fotos an den Hochzeitstag von White und seiner vierten Ehefrau Rafaella Nussbaum im Jahr 2015. Damals war sie laut eigenen Angaben Trauzeugin. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt.

Carmen Geiss: «Mir fehlen einfach die Worte»

«85 Jahre – ein ganzes Leben voller Musik, Leidenschaft und Träume… und jetzt bist du gegangen. Ich bin zutiefst erschüttert und mir fehlen einfach die Worte», schrieb Geiss weiter. White werde immer einen Platz in ihrem Herzen haben.

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Polizisten waren am Donnerstagmorgen nach einem Anruf aus dem häuslichen Umfeld zum Haus von White in Berlin gerufen worden. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, wie ein Sprecher sagte. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid aus.

Schauspieler Ralf Moeller sagte der «Bild» zum Tod von White: «Ich kann das gar nicht glauben». Noch am Wochenende habe er ihn in dessen Lieblingsrestaurant in Berlin gesehen und mit ihm gesprochen.

Hansi Hinterseer: White hat mir meine Karriere ermöglicht

Schlagersänger Hansi Hinterseer bedankte sich bei dem Produzenten, der ihn 1993 entdeckt und ihm seine Musikkarriere ermöglicht habe, und sagte der «Bild»: «Er hat an mich geglaubt, lange bevor ich es tat, und mit unglaublicher Weitsicht Menschen um mich versammelt, die meinen Weg geprägt haben».

Auch der Schlagerstar Roland Kaiser reagierte bestürzt auf die Nachricht vom Tod des Komponisten. «Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

White hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und über tausend Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie «Gloria», «Self Control» und «When the Rain Begins to Fall». Er hinterlässt insgesamt sieben Kinder aus verschiedenen Beziehungen.

Polizisten eilten am Donnerstag zum Haus von Jack White in Berlin. Foto: Goran Dimitrić/dpa