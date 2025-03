Sonne verwöhnt Rosenmontagsumzüge in Hessen

Närrischer Ausnahmezustand in Hessen: Mit Helau-Rufen, Konfetti und Blasmusik haben Zehntausende Hessen Rosenmontag gefeiert und den zahlreichen Umzügen im Land zugejubelt. Vielerorts spielte das Wetter mit und schenkte den Fastnachtsfreunden auf den Straßen und Plätzen strahlenden Sonnenschein.

Hessens größter Rosenmontagsumzug schlängelte sich durch Fulda. Mehrere Zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauer säumten in der osthessischen Karnevalshochburg die Straßen und stimmten in den Schlachtruf der Fuldaer Foaset ein: «Fölsch Foll - Hinein!». Auf dem Wagen einer Gesellschaft, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmert, fuhr der Entertainer und Schlagersänger Guildo Horn mit, der sich für Menschen mit geistigen Behinderungen engagiert.

Ausnahmezustand in «Schlumberland»

Ausgelassene Stimmung herrschte auch in Seligenstadt (Kreis Offenbach) am höchsten Feiertag der «Schlumberländer». Fast 100 Zugnummern schlängelten sich vor mindestens 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern durch die Gassen der Altstadt. Auch in Nordhessen wurde bei den Umzügen in Fritzlar (Landkreis Schwalm-Eder) und Volkmarsen (Kreis Walddeck-Frankenberg) ausgelassen gefeiert.

«Super Tag und Sonnenschein» beim Springerzug in Herbstein

Als Kontrast zu den andernorts üblichen Straßenpartys wurde in dem Vogelsbergstädtchen Herbstein wieder der traditionelle Springerzug aufgeführt. Dabei trägt der Bajazz ein buntes Gewand und eine goldene Krone und lässt sich bei seinen Sprüngen in einer bestimmten Schrittfolge von Tausenden Zuschauern am Streckenrand anfeuern und bejubeln. Tiroler Steinmetze brachten die Tradition des Springerzugs im 17. Jahrhundert nach Herbstein, als sie Restaurationsarbeiten an der Stadtmauer vornahmen.

«Wir haben einen super Tag und Sonnenschein», freute sich der Vorsitzende der Fastnachtsvereinigung Herbstein, Manuel Hensler. Zwischen 3.500 und 4.000 Menschen feierten in dem Städtchen den Rosentag mit Bajazz und Co.