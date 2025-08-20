Icon Menü
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten
Panorama: Bilder des Tages
Panorama
Bilder des Tages
Von
dpa
|
20.08.25, 02:51 Uhr
|
|
|
Eine Urlauberfamilie ist beim Sonnenuntergang am Ostseestrand in Warnemünde unterwegs.
Foto: Jens Büttner/dpa
Eine Urlauberfamilie ist beim Sonnenuntergang am Ostseestrand in Warnemünde unterwegs.
Foto: Jens Büttner/dpa
Lichter einer Party auf einem Schiff der Sächsischen Dampfschifffahrt Weiße Flotte sind am Abend vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakademie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper zu sehen.
Foto: Robert Michael/dpa
Lichter einer Party auf einem Schiff der Sächsischen Dampfschifffahrt Weiße Flotte sind am Abend vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakademie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper zu sehen.
Foto: Robert Michael/dpa
Abbildungen des US-Präsidenten Donald Trump und des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu brennen während einer Demonstration vor der US-Botschaft in Brasilia.
Foto: Eraldo Peres/AP/dpa
Abbildungen des US-Präsidenten Donald Trump und des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu brennen während einer Demonstration vor der US-Botschaft in Brasilia.
Foto: Eraldo Peres/AP/dpa
Menschen waten durch eine überflutete Straße nach starkem Monsunregen in Pakistan.
Foto: Stringer/XinHua/dpa
Menschen waten durch eine überflutete Straße nach starkem Monsunregen in Pakistan.
Foto: Stringer/XinHua/dpa
Die Hochhäuser der Bankenskyline von Frankfurt zeichnen sich silhouettenhaft vor der untergehenden Sonne ab.
Foto: Boris Roessler/dpa
Die Hochhäuser der Bankenskyline von Frankfurt zeichnen sich silhouettenhaft vor der untergehenden Sonne ab.
Foto: Boris Roessler/dpa
