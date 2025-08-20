Bilder des Tages

Lichter einer Party auf einem Schiff der Sächsischen Dampfschifffahrt Weiße Flotte sind am Abend vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakademie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper zu sehen.

Foto: Robert Michael/dpa