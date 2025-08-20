Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Urlauberfamilie ist beim Sonnenuntergang am Ostseestrand in Warnemünde unterwegs.
    Eine Urlauberfamilie ist beim Sonnenuntergang am Ostseestrand in Warnemünde unterwegs. Foto: Jens Büttner/dpa
    Lichter einer Party auf einem Schiff der Sächsischen Dampfschifffahrt Weiße Flotte sind am Abend vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakademie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper zu sehen.
    Lichter einer Party auf einem Schiff der Sächsischen Dampfschifffahrt Weiße Flotte sind am Abend vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakademie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa
    Abbildungen des US-Präsidenten Donald Trump und des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu brennen während einer Demonstration vor der US-Botschaft in Brasilia.
    Abbildungen des US-Präsidenten Donald Trump und des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu brennen während einer Demonstration vor der US-Botschaft in Brasilia. Foto: Eraldo Peres/AP/dpa
    Menschen waten durch eine überflutete Straße nach starkem Monsunregen in Pakistan.
    Menschen waten durch eine überflutete Straße nach starkem Monsunregen in Pakistan. Foto: Stringer/XinHua/dpa
    Die Hochhäuser der Bankenskyline von Frankfurt zeichnen sich silhouettenhaft vor der untergehenden Sonne ab.
    Die Hochhäuser der Bankenskyline von Frankfurt zeichnen sich silhouettenhaft vor der untergehenden Sonne ab. Foto: Boris Roessler/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden