Streit auf Parkplatz - Verdächtiger nach Schüssen in Haft

Nach Schüssen auf einem Parkplatz in Offenburg sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Polizeiangaben zufolge wurde der Haftbefehl am Nachmittag vollzogen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Spezialkräfte hatten den amtsbekannten 20-Jährigen am Montag in einem Industriegebiet in Offenburg festgenommen. Zum Hintergrund und einer möglichen Tatwaffe machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben.

Kriminaltechniker haben bei der Spurensuche Einschüsse im Gebäude eines ehemaligen Einkaufsmarktes festgestellt. Ob laute Knallgeräusche in der Nacht zum Montag etwas mit dem Vorfall zu tun haben, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Schüsse auf dem Parkplatz

Am Sonntagabend waren auf dem Parkplatz des Marktes Schüsse abgegeben worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Auto auf den Parkplatz gefahren sein. Vier junge Männer sollen aus dem Wagen ausgestiegen und laut Zeugen auf eine Gruppe auf dem Parkplatz zugegangen sein. Daraufhin soll sich ein Streit entwickelt haben. Dann sollen mehrere Schüsse auf einen Weglaufenden abgegeben worden sein. Verletzt wurde niemand. Kriminaltechnikern zufolge dürfte eine scharfe Schusswaffe verwendet worden sein.

Laut Polizei fuhren die auf dem Parkplatz Anwesenden nach den Schüssen mit verschiedenen Autos in unterschiedliche Richtungen weg. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Personen auf dem Parkplatz kannten. Sie sucht weiterhin nach Zeugen.