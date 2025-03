Fehlalarm: Kein Amokfall an Schule in Bad Saulgau

Nach einem an einer gewerblichen Schule in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ausgelösten Amokalarm geht die Polizei von einem Fehlalarm aus. Grund sei möglicherweise ein technischer Defekt, teilte sie mit. Der Polizeieinsatz sei beendet, Betreuungskräfte blieben aber noch an der Schule, falls betroffene Schüler Bedarf hätten.

Die Amokmeldung war bei der Polizei um 9.30 Uhr eingegangen. Einsatzkräfte hatten darauf die Schule überprüft. Der Unterricht wird am Dienstag nicht mehr fortgesetzt.