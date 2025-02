Mehr Bibeln 2024 abgesetzt

Die Deutsche Bibelgesellschaft hat 2024 wieder mehr Bibeln verkauft. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 333.000 Ausgaben der Heiligen Schrift in unterschiedlichen Sprachen und Übersetzungen abgesetzt, wie die kirchliche Stiftung in Stuttgart mitteilte. Das seien rund 11.000 Exemplare mehr als im Vorjahr. Man freue sich sehr, dass sich die Nachfrage nach Bibeln im vergangenen Jahr so gut entwickelt habe. Im Jahr zuvor war noch ein Rückgang verzeichnet worden.

Zusammen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt die Stiftung die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. International verantwortet sie die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen. Neben Bibelausgaben finden sich im Programm weitere Bücher und Medien rund um das Thema Bibel.