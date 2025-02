KI soll in Hessen bei Videoüberwachung helfen

Innenminister Roman Poseck plant den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Videoüberwachung im öffentlichen Raum. «Wir sind auch dabei, die Möglichkeiten zu nutzen, Künstliche Intelligenz in die Videoüberwachung in Hessen mit einzubeziehen», sagte der CDU-Politiker in Frankfurt.

Zum einen solle die KI bei der Datenanalyse und zum anderen bei der Auswertung der Bilder von Videoschutzanlagen dienen. «Künstliche Intelligenz kann Bewegungsmuster erkennen, das heißt, kann Alarm geben, wenn es einen Schlag oder einen Messerstich gibt», sagte er. Damit wolle man nicht die Polizeibeamten ersetzen, sondern die Arbeit effizienter gestalten und die Reaktionsgeschwindigkeit im Ernstfall erhöhen.

Gesichtserkennung möglich

Bei besonderen Lagen, etwa bei der Abwehr terroristischer Gefahren, könne die KI auch zur biometrischen Gesichtserkennung eingesetzt werden. «Da darf aus meiner Sicht nicht der Datenschutz im Mittelpunkt stehen», sagte Poseck, sondern da müsse die Beseitigung der Gefahr entscheidend sein. Möglich mache dies das neue Polizeigesetz, das der Landtag im Dezember verabschiedet hatte.

Zunächst soll KI bei der Videoüberwachung im Bahnhofsviertel in Frankfurt eingesetzt werden. Im ersten Halbjahr 2025 soll es losgehen. Ein Ausbau im zweiten Halbjahr sei möglich. Beabsichtigt sei, dass die KI-Elemente bei der Videoschutzanlage weiter ausgedehnt werden und diese in absehbarer Zeit auch an vielen anderen Standorten in Hessen zur Anwendung kämen, sagte der Innenminister.