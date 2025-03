Frühlingshafter Wochenstart in Hessen

In der kommenden Woche können sich die Menschen in Hessen auf mehr Sonnenschein und steigende Temperaturen freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird der Montag nach anfänglichem Sprühregen und Wolken im Laufe des Tages zunehmend sonnig, mit Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad. In der Nacht sinken die Werte auf bis zu minus fünf Grad, im Nordosten sogar auf minus sieben Grad.

Am Dienstag und Mittwoch setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen steigen kontinuierlich an, und am Mittwoch erreichen die Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad, in Gipfellagen etwa zehn Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es ebenfalls milder, mit Temperaturen zwischen null und minus drei Grad, in Kammlagen plus vier Grad. Der Donnerstag selbst soll teils sonniges, teils wolkiges Wetter bringen, bei Höchstwerten von 15 bis 17 Grad.