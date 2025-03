Polizei und Autofahrer retten Hund von Autobahn 3

Nach einer Verfolgungsjagd haben Polizei und ein helfender Autofahrer einen Hund von der Autobahn 3 gerettet. Das Tier war seiner Besitzerin in Dreieich-Götzenhain entlaufen, wie die Polizei mitteilte, und wurde dann in Hainburg und an mehreren Orten in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) gesichtet.

Mehrere Menschen meldeten den Hund demnach der Polizei, sie konnten ihn nicht einfangen. Auch die Versuche der Beamten, ihn mit Futter anzulocken, zeigten keinen Erfolg. Der Hund lief über die Anschlussstelle Seligenstadt auf die Autobahn 3. Erst blieb er am Standstreifen stehen.

Ein aufmerksamer Autofahrer hilft

Einer der Polizisten eilte dem Tier zunächst zu Fuß hinterher. Nach Polizeiangaben erkannte dann schnell ein Autofahrer in der Nähe, was vor sich ging. Er nahm den Beamten in seinem Auto mit, sodass dieser dem Hund weiter folgen konnte. Der Hund nutzte unterdessen aus, dass auch alle anderen Verkehrsteilnehmer seinetwegen angehalten hatten, und lief über die gesamte Fahrbahn gen Mittelstreifen.

Zwischen den Betonwänden der gegenläufigen Fahrbahnen konnte die Polizei den Hund schließlich einfangen; auch der Autofahrer, der den Beamten mitgenommen hatte, half dabei. Das erschöpfte Tier wurde seiner Besitzerin übergeben - diese hatte über die Sozialen Medien erfahren, dass ihr Hund in Seligenstadt herumgeirrt war und sich deshalb bei der Polizei gemeldet.

Das Tier ist so, auch dank der aufmerksamen Autofahrer, noch einmal glimpflich davongekommen. Die Beamten bitten den hilfsbereiten Mann, der den Polizisten mitgenommen hatte, sich bei ihnen zu melden.