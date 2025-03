Mutmaßliche Drogendealer festgenommen – einer ist erst 15

Die Polizei hat im Ostalbkreis drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 21, 20 und 15 Jahren sollen mit Kokain gehandelt haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Festnahme durch Spezialkräfte der Polizei wurde auch ein 19-Jähriger angetroffen, der wegen eines ausstehenden Jugendarrests in anderer Sache gesucht wurde.

Die Polizei hatte bei den Maßnahmen am Mittwoch mehrere Wohnungen und Fahrzeuge in Aalen und Essingen durchsucht. Dabei seien Betäubungsmittel, Bargeld und eine scharfe Maschinenpistole mit Munition gefunden worden. Der 21-Jährige und der 20-Jährige wurden in Untersuchungshaft gebracht. Der 19-Jährige kam in eine Jugendarrestanstalt. Der 15-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt.