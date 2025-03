Flusspferd Kathy litt an Krebs

Das in der vergangenen Woche eingeschläferte Karlsruher Zoo-Flusspferd Kathy hatte Krebs. Wie der Zoo nun auf Facebook bekannt gab, wurde ein etwa 50 Kilogramm schwerer Tumor im Bauchraum entdeckt, wahrscheinlich ausgehend von der Harnblase. Auch die Nieren des Tiers waren bereits massiv geschädigt. Der Befund ergab sich nach der pathologischen Untersuchung durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA).

Es ging Kathy schon länger schlecht

Kathy war am vergangenen Donnerstag im Alter von 38 Jahren eingeschläfert worden, weil sich ihr Gesundheitszustand in den vergangenen Wochen sehr verschlechtert hatte. Es gab auch Veränderungen an der Haut und im Maul. Da Kathy nicht mehr viel gefressen hatte, nahm sie deutlich ab. Am vergangenen Donnerstag wurde sie in Narkose untersucht. Dabei stellte Zootierarzt Marco Roller eine massive Verschlechterung der Nierenwerte fest.

Prägend für den Zoo

«Kathy war eines der prägenden Tiere der vergangenen Jahrzehnte, ein echtes Charaktertier», so Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Das Durchschnittsalter von Flusspferden in Zoos liegt bei etwa 30 Jahren und damit deutlich höher als in der Natur. Nur in Ausnahmefällen werden Flusspferde in Menschenobhut mehr als 50 Jahre. Dieses Alter erreichen aber nur sehr wenige Tiere. Der gesicherte Altersrekord liegt bei 62 Jahren.

Kathy war mehrfache Mutter

Das am 14. September 1986 in Berlin geborene Weibchen kam 1989 nach Karlsruhe. Dort lebte es mit dem Bullen Platsch zusammen. Die beiden hatten mehrfach Nachwuchs, darunter Flusspferd Halloween.