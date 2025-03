«Let's Dance» am Freitag ohne erkrankte Paola Maria

Fans der TV-Show «Let's Dance» müssen am Freitagabend auf Paola Maria verzichten. Die Influencerin ist an einem grippalen Infekt erkrankt. Paola Maria und ihr Tanzpartner Massimo Sinató setzen in der dritten Entscheidungsshow aus, wie der Fernsehsender RTL mitteilte. Die 31-Jährige und ihr Partner sollten demnach eigentlich einen Jive zu «Je Veux» von ZAZ performen.

«Sobald Paola wieder fit ist, kann sie mit Massimo ins Training zurückkehren und alles für die vierte Show geben», heißt es in der RTL-Mitteilung. Am Freitagabend werden also nur elf statt wie geplant zwölf Tanzpaare vor den Kameras performen.

Schon mehrere Krankheitsfälle in der laufenden Staffel

Paola Maria ist nicht die erste Teilnehmerin, die in dieser Staffel krankheitsbedingt passen muss. Auch Reality-Star Leyla Lahouar musste bereits Ende Februar wegen einer Atemwegsinfektion aussetzen, daraufhin fiel auch Musikerin Jeanette Biedermann mit einem grippalen Infekt und hohem Fieber aus, wie RTL mitteilte.

Bei «Let's Dance» tanzen Prominente mit professionellen Tänzern. Am Freitag steht die dritte reguläre Folge der laufenden Staffel an.