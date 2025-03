Gas und Bremse verwechselt - Autofahrerin schwer verletzt

Eine 87-Jährige ist in Reutlingen mit ihrem Wagen gegen zwei parkende Autos gefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Frau wollte Polizeiangaben zufolge rückwärts aus einem Grundstück fahren und verwechselte dabei das Gas- und Bremspedal.

Der Wagen der Frau stieß daraufhin gegen zwei Autos, die auf dem gegenüberliegenden Grundstück geparkt waren. Rettungskräfte brachten die 87-Jährige nach dem Unfall am Samstagvormittag in ein Krankenhaus. Den Schaden an den drei Autos schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro.