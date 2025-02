Zwei Unfälle mit sechs Fahrzeugen - Stau auf A5

Bei zwei zusammenhängenden Unfällen auf der Autobahn 5 nahe Homberg (Ohm) sind am Morgen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Personen verletzt worden. Insgesamt waren nach Angaben einer Polizeisprecherin sechs Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Homberg (Ohm) und dem Ohmtal-Dreieck beteiligt.

Zunächst sei es zwischen drei Autos und einem Lastwagen in nördliche Richtung der Autobahn zu einem Unfall gekommen. Eines der beteiligten Autos sei dabei über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, wo es zu einem weiteren Unfall kam.

Nähere Einzelheiten zum Verlauf standen zunächst nicht fest. An der Unfallstelle staute sich der Verkehr in Richtung Süden auf rund acht Kilometern Länge und in Richtung Norden auf einer Strecke von vier Kilometern.