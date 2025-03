Neun Kandidaten und eine Kandidatin bei Wiesbadener OB-Wahl

Neun Männer und nur eine Frau treten bei der Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden an diesem Sonntag (8.00 Uhr) an. Damit findet die Abstimmung in der hessischen Landeshauptstadt nur zwei Wochen nach der vorgezogenen Bundestagswahl statt.

Angesichts der ungewöhnlich großen Kandidatengruppe für den Chefposten im Wiesbadener Rathaus gilt eine Stichwahl am 30. März als gut möglich. Hierzu kommt es, wenn in der ersten Runde niemand die absolute Stimmenmehrheit, also mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen, bekommt.

Sechsjährige Amtszeit

Amtsinhaber Gert-Uwe Mende (SPD) tritt erneut an. Er sitzt seit 2019 auf dem Chefsessel im Rathaus. Die Unterstützung von CDU und FDP hat der parteilose Thilo von Debschitz. Einzige Frau der zehnköpfigen Kandidatengruppe ist Gesine Bonnet (Grüne). Manche der Bewerber sind wenig bekannt. Die Amtszeit dauert regulär sechs Jahre. Wiesbaden hat rund 300.000 Einwohner.