Der Ulmer Weihnachtsmarkt gehört zu den beliebtesten Adventsmärkten der Region

Etwas über eine halbe Stunde dauert eine Autofahrt von Memmingen nach Ulm, auch ab Kempten erreicht man die Münsterstadt in unter einer Stunde Fahrtzeit auf der A7. Kein Wunder, dass jedes Jahr auch viele Allgäuerinnen und Allgäuer einen Abstecher auf den Ulmer Weihnachtsmarkt machen, der jetzt wieder gestartet ist. Zählt er doch zu den bekanntesten und größten Weihnachtsmärkten in der Allgäu-Bodensee-Iller-Region.

Wir haben deshalb alle aktuellen News und Infos zum Weihnachtsmarkt Ulm 2024 zusammengetragen und beantworten in diesem Artikel unter anderem:

Wann fängt der Weihnachtsmarkt in Ulm an?

Wie lange ist der Weihnachtsmarkt in Ulm geöffnet?

Was kostet ein Glühwein auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt?

Ist der Ulmer Weihnachtsmarkt schön?

Wann beginnt der Weihnachtsmarkt in Ulm?

Noch vor dem 1. Advent startete der Ulmer Weihnachstmarkt 2024 auf dem Münsterplatz. Er begann bereits am 25. November und dauert vier Wochen lang bis zum 22. Dezember 2024.

Erster Tag: Montag, 25.11.2024

Letzter Tag: Sonntag, 22.12.2024

Wie hat der Ulmer Weihnachtsmarkt 2024 geöffnet?

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Ulm 2024 sind einfach und leicht zu merken. Er hat jeden Tag zu denselben Zeiten geöffnet - egal ob wochentags oder am Wochenende:

Start: 10 Uhr

Ende: 20.30 Uhr

Ist der Ulmer Weihnachtsmarkt schön?

Mit rund 130 Ständen zählt der Ulmer Weihnachtsmarkt jährlich nicht nur zu den größten Adventsmärkten in der Region. Seine Besonderheit: Die liebevoll dekorierten Stände sind rund um den höchsten Kirchturm der Welt aufgebaut. Direkt am Fuße des Ulmer Münsters versprüht der Weihnachtsmarkt eine besondere Atmosphähre und lockt besucher aus Nah und Fern an. Übrigens: Hier finden Sie eine Übersicht der 11 schönsten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg.

Zum Angebot der Stände auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt zählen traditionell

echtes Kunsthandwerk

klassische und moderne Weihnachtsdekorationen

Geschenkideen

Glühwein, Punsch, Jagertee, alkoholfreie Getränke

kulinarische Spezialitäten wie die bekannte Feuerwurst.

Zudem gibt es auf dem Münsterplatz einen großen Weihnachtsbaum mit über 18.000 Lichtern laut Veranstalter und eine lebendige Krippe mit echten Tieren. Für Familien gibt es unter anderem Kinderkarusselle oder die Jurte - ein Erzähltheater mit Geschichten und Märchen.

Im Lichterglanz des Ulmer Münsters steigt auch 2024 der beliebte Weihnachtsmarkt in der Doppelstadt an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg.

Was kostet der Glühwein auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt?

Die Preise an den Ständen des Weihnachtsmarkts 2024 in Ulm variieren. Im vergangenen Jahr kostete die "normale" Variante an vielen Ständen durchschnittlich 4,50 Euro bis 5 Euro. Den günstigsten Glühwein gab es hier noch für 4 Euro.

Mit Schuss oder speziellere Glühweinvarianten auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt gab es 2023 ab 5,50 Euro/6 Euro aufwärts pro Tasse. Tendenziell könnten die Preise 2024 weiter anziehen und der Glühwein teurer werden.

Wo kann man in Ulm parken?

Gut informiert auf den Weihnachtsmarkt Ulm 2024: In der Ulmer Innenstadt gibt es zahlreiche Parkhäuser in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone/Münsterplatz und damit zum Weihnachtsmarkt. Eine Übersicht samt der aktuell verfügbaren Parkplätze finden Sie hier.

Rund 130 Stände und zahlreiche Attraktionen laden mit einem breiten Angebot auch 2024 auf den Ulmer Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz.