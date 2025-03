Bundesweiter Warnstreik in Pflegeheimen - heute muss mit Einschränkungen gerechnet werden

Pflegebedürftige in Pflegeheimen und Patienten in Krankenhäusern müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für den Donnerstag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Beschäftigten von Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Rettungsdiensten des Bundes und der Kommunen. Das gab Verdi am Montagvormittag in Berlin bekannt.

Warnstreik in Pflegeeinrichtungen: Hintergrund sind Tarifverhandlungen

Hintergrund für den Warnstreik ist ein andauernder Tarifstreit zwischen Kommunen und dem Bund. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte März geplant, zuvor will die Gewerkschaft offenbar den Druck erhöhen. „Was die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Psychiatrien und im Rettungsdienst jeden Tag für die Gesellschaft leisten, ist den meisten Menschen in diesem Land bewusst“, erklärte Sylvia Bühler, Bundesvorstandsmitglied von Verdi, in der Mitteilung der Gewerkschaft.

Bühler bemängelt, dass die Arbeitgeber im Gesundheits- und Pflege-Bereich die Anerkennung vermissen lassen würden. Im Februar hatten Kommunen und Bund im Rahmen der zweiten Runde der Tarifverhandlungen kein Angebot vorgelegt. „Das Ansinnen der Arbeitgeber, eine geringe bis gar keine Lohnerhöhung zu vereinbaren, und noch dazu bei einer überlangen Laufzeit von 36 Monaten, ist eine Provokation“, stellt Bühler klar.

Streik in Pflegeheimen: Verdi fordert mehr Gehalt und Freitage

Für die Angestellten in Pflegeheimen, Kliniken und des Rettungsdiensts fordert Verdi eine Tariferhöhung von acht Prozent. Wegen der ungünstigen und belastenden Zeiten sollte die Entgelterhöhung bei mindestens 350 Euro im Monat liegen. Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten und Ausbildungsvergütungen sollen laut Forderung monatlich um mindestens 200 Euro angehoben werden. Verdi fordert zudem drei zusätzliche Freitage für die Beschäftigten.

In den ersten beiden Verhandlungsrunden wurden die Forderungen von den Arbeitgebern zurückgewiesen, da diese nicht finanzierbar seien. Am 14. bis 16. März 2025 gehen die Tarifverhandlungen in Potsdam in die dritte Runde.

Übrigens: Die Anforderungen an Pflegeanbieter wurde in Bayern gelockert. Das soll Vorteile für Betreiber von Pflegeheimen und Pflegebedürftige bringen.