Pflegegeld-Auszahlung für Dezember 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

In Deutschland findet ein Großteil der Pflege zu Hause statt. Laut dem Statistischen Bundesamt werden etwa 84 Prozent der rund fünf Millionen Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden versorgt. Etwa die Hälfte aller Menschen mit einem Pflegegrad von 1 bis 5 wird dabei allein von Angehörigen, Freunden oder anderen ehrenamtlichen Pflegepersonen gepflegt. Für die selbst organisierte Pflege unterstützt die Pflegeversicherung Betroffene ab Pflegegrad 2 mit dem Pflegegeld.

Laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) können Pflegebedürftige selbst darüber entscheiden, was sie mit der Leistung machen. Häufig wird das Geld aber als Anerkennung und Dankeschön an die Pflegeperson weitergegeben. Ausgezahlt wird das Pflegegeld monatlich. Wann die Leistung im Dezember 2024 auf dem Konto ist, lesen Sie hier.

Pflegegeld 2024: Wer hat Anspruch und wie hoch ist es?

Das Pflegegeld steht laut dem BMG Menschen mit einem Pflegegrad von 2 bis 5 zu, die zu Hause von Angehörigen, Freunden oder anderen ehrenamtlichen Pflegepersonen versorgt werden. Im Rahmen der sogenannten Kombinationsleistung besteht auch dann Anspruch, wenn ein Teil der Pflege von einem ambulanten Pflegedienst übernommen wird und dafür Pflegesachleistungen bezogen werden. In diesem Fall wird das Pflegegeld allerdings nicht in der vollen Höhe, sondern anteilig ausgezahlt.

Zuletzt wurde das Pflegegeld im Januar 2024 erhöht und ist im Rahmen der Pflegereform 2023 um fünf Prozent gestiegen. Nicht alle pflegebedürftigen Menschen, die Anspruch auf die Leistung haben, bekommen es aber in gleicher Höhe. Das Pflegegeld ist nämlich nach Pflegegraden gestaffelt.

So viel Pflegegeld steht Pflegebedürftigen laut dem BMG je nach Pflegegrad aktuell pro Monat zu:

Übrigens: Die nächste Erhöhung des Pflegegeldes ist schon geplant. Laut dem BMG soll die Leistung am 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent steigen. Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 stehen dann pro Monat 15, 26, 35 oder 43 Euro mehr zur Verfügung. Auch die Auszahlungstermine für 2025 stehen schon fest. Daneben werden 2025 noch weitere Leistungen der Pflegeversicherung erhöht.

Pflegegeld im Dezember 2024: Wann wird die Leistung ausgezahlt?

Wer Anspruch auf Pflegegeld hat, erhält die Leistung jeden Monat zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dem Pflegeportal pflege.de zufolge erfolgt die Auszahlung in der Regel am ersten Werktag des Monats im Voraus. Das Pflegegeld für Dezember 2024 wird also Anfang Dezember überwiesen. Dabei ist es unerheblich, ob die pflegebedürftige Person gesetzlich oder privat pflegeversichert ist.

In diesem Jahr fällt der Erste des Monats im Dezember auf einen Sonntag. Da es sich dabei nicht um einen Werktag handelt, verschiebt sich die Auszahlung entsprechend um einen Tag. Im Dezember wird das Pflegegeld also am Montag, 2. Dezember 2024, ausgezahlt.

Wichtig: Das Pflegegeld sollte Berechtigten spätestens bis zu diesem Datum zur Verfügung stehen. Der genaue Auszahlungstag kann aber von Pflegekasse zu Pflegekasse variieren. Die Techniker Krankenkasse (TK) gibt etwa an, dass sie das Pflegegeld bereits am letzten Arbeitstag vor Monatsende für den Folgemonat auszahlt. Die Barmer Versicherung hingegen nennt keine festen Auszahlungstermine, sondern gibt lediglich an, das Pflegegeld werde monatlich im Voraus überwiesen. Wer es ganz genau wissen möchte, sollte sich bei der zuständigen Pflegeversicherung erkundigen.