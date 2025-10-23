Pflegegeld-Auszahlung für November 2025: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Wer in Deutschland mindestens einen Pflegegrad 2 besitzt und Zuhause durch Familienangehörige, Freunde oder andere ehrenamtliche Pflegepersonen versorgt wird, hat laut dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Anspruch auf Pflegegeld. Wurde die Leistung bewilligt, können die Pflegebedürftigen selbst entscheiden, wofür das Geld eingesetzt werden soll. Nicht selten wird das Geld dabei als Zeichen des Danks an die Pflegeperson weitergegeben. Je nach Pflegegrad des Betroffenen fällt die Leistung jedoch unterschiedlich aus. Wann das Pflegegeld im November 2025 auf dem Konto der Beziehenden eingeht, erfahren Sie hier.

Pflegegeld 2025: Wie viel Geld erhalten Pflegebedürftige?

Wie hoch das Pflegegeld ausfällt, hängt laut dem BMG vom jeweiligen Pflegegrad ab. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Geld erhalten die Pflegebedürftigen. 2025 konnten sich die Beziehenden zudem über eine Erhöhung freuen. Zum 1. Januar wurde das Pflegegeld um 4,5 Prozent angehoben. So viel Geld erhalten Pflegebedürftige im Jahr 2025 pro Monat:

Pflegegrad 1: kein Anspruch

Pflegegrad 2: 347 Euro

Pflegegrad 3: 599 Euro

Pflegegrad 4: 800 Euro

Pflegegrad 5: 990 Euro

Das Pflegegeld kann dabei nicht rückwirkend beantragt werden und wird erst ab dem Tag der Antragsstellung an die Pflegebedürftigen gezahlt. Im ersten Pflegegeldmonat kann es dadurch bedingt zu Abweichungen bei der Höhe des Betrags kommen. Die erste Auszahlung erfolgt dann frühestens im Monat nach der Antragsstellung, wobei die Beiträge für den Antragsmonat und den Folgemonat gemeinsam an die beziehende Person überwiesen werden.

Übrigens: 2028 könnte es zu einer erneuten Erhöhung des Pflegegeldes kommen. Wer Anspruch auf die Leistung hat, muss jedoch an regelmäßigen Pflegeberatungen teilnehmen. Andernfalls könnte das Pflegegeld gekürzt oder sogar gestrichen werden.

Wann wird das Pflegegeld im November 2025 ausgezahlt?

Die Auszahlung des Pflegegelds erfolgt einmal im Monat nach einem festen Schema. Wie das Pflegeportal pflege.de informiert, wird das Pflegegeld in der Regel am ersten Werktag eines Monats im Voraus von der Pflegekasse überwiesen. Dabei gelten alle Tage von Montag bis Samstag als Werktag. Nicht dazu zählen jedoch Sonntage und gesetzliche Feiertage.

Der 1. November fällt 2025 zwar auf einen Samstag, gilt aber nicht in allen Bundesländern als ein Werktag: Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ist der 1. November in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ein offizieller Feiertag, auch unter dem Namen Allerheiligen bekannt. Im November 2025 kann der Tag, an dem das Pflegegeld überwiesen wird, also je nach Bundesland variieren. Abhängig vom Wohnort erhalten die Anspruchsberechtigten ihr Geld entweder am Samstag, 1. November 2025, oder am Montag, 3. November 2025.

Allerdings ist diese Regelung nicht verbindlich. Auch die jeweilige Pflegekasse kann den Auszahlungstermin beeinflussen. Die Techniker Krankenkasse gibt beispielsweise an, das Pflegegeld bereits am letzten Werktag eines Monats für den Folgemonat an ihre Kunden zu überweisen. In diesem Fall erhalten die Beziehenden das Pflegegeld also schon früher als üblich. Wer hingegen in einer privaten Krankenversicherung pflegeversichert ist, muss laut pflege.de oft länger warten, bis das Geld auf dem Konto eingeht. Dem Portal zufolge zahlen diese die Leistung erst zu Beginn des darauffolgenden Monats an die Versicherten. Anfang Oktober wurde also erst das Pflegegeld für September überwiesen. Möchte man den genauen Termin der Pflegegeldauszahlung wissen, kann man sich auch bei der zuständigen Pflegekasse erkundigen.

Auch interessant: Wenn Angehörige die Pflege gemeinsam mit einem ambulanten Pflegedienst übernehmen, besteht laut dem BMG ebenfalls Anspruch auf Pflegegeld. Diese Kombinationsleistung wird allerdings nur anteilig ausgezahlt und wirkt sich auch auf den Überweisungstermin aus.