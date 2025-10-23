Pflegepauschbetrag bei Pflegegrad 5: Wie hoch ist er?

Wenn ein geliebter Mensch plötzlich auf Hilfe angewiesen ist, verändert sich vieles – besonders für Angehörige, die die Pflege übernehmen. Sie investieren Zeit, Kraft und oftmals auch große Mengen Geld, um ihren Liebsten beizustehen. Die Pflege ist nicht nur emotional, sondern auch finanziell anspruchsvoll. In Deutschland unterstützt der Staat Pflegebedürftige deshalb mit verschiedenen Leistungen, deren Höhe sich nach dem jeweiligen Pflegegrad richtet. So haben Personen mit Pflegegrad 4 etwa einen höheren Anspruch als mit Pflegegrad 2. Doch welche Ansprüche bestehen bei Pflegegrad 5? In diesem Artikel erfahren Sie, wer in diese Kategorie fällt und welche finanzielle Hilfe vorgesehen ist.

Was ist der Pflegepauschbetrag?

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt stetig an. Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2021 rund 5 Millionen Menschen pflegebedürftig. Drei Jahre später bereits über 5,7 Millionen. Die meisten von ihnen werden nach wie vor zu Hause von Angehörigen betreut. Nur etwa ein Fünftel davon lebt in einem Pflegeheim. Um die häuslich Pflegenden zu entlasten, wurde laut Beta-Institut im Jahr 2021 der sogenannte Pflegepauschbetrag eingeführt. Er kann in der Einkommensteuererklärung als steuerfreier Freibetrag geltend gemacht werden. Das bedeutet, dass eine festgelegte Pauschale von der Steuer abgesetzt werden kann, unabhängig davon, welche tatsächlichen Kosten entstanden sind. Es müssen also keine Belege vorgelegt werden, um den Betrag abzusetzen. Voraussetzung ist jedoch, wie das Pflegeportal pflege.de erklärt, dass die gepflegte Person mindestens den Pflegegrad 2 oder das Merkzeichen H im Schwerbehindertenausweis besitzt. Gesetzlich verankert ist der Pflegepauschbetrag in § 33b Einkommensteuergesetz (EStG).

Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass die vielfältigen Aufwendungen rund um die Pflege, etwa für Arztfahrten, erhöhten Wäschebedarf oder Einkäufe, zumindest steuerlich etwas abgefedert werden. Selbst wenn keine nachweisbaren Ausgaben entstehen, können Pflegepersonen die Pauschale in Anspruch nehmen.

Pflegegrad 5: Wer hat Anspruch auf finanzielle Unterstützung?

Der Pflegegrad ist laut pflege.de in fünf Stufen unterteilt – von leichter bis zur schwersten Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Wer in Pflegegrad 1 eingestuft ist, gilt als nur gering pflegebedürftig und erhält bisher keine steuerliche Pauschale. Ganz anders bei Pflegegrad 5: Er steht für die schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit und bringt die umfangreichsten Leistungen mit sich. Doch wie wird die richtige Einstufung überhaupt bestimmt?

Wie die Verbraucherzentrale erklärt, spielt der Grad der Selbstständigkeit die entscheidende Rolle. Bewertet wird nicht, wie aufwendig die Pflege ist, sondern in welchem Maß die betroffene Person ihren Alltag selbst bewältigen kann. Das beinhaltet die körperliche, geistige als auch psychische Selbstständigkeit. In welchen Pflegegrad man eingestuft wird, entscheidet ein Gutachten des medizinischen Dienstes. Dabei prüft der Gutachter die Lebenssituation mit einem standardisierten Punktesystem, das sich in sechs Bereiche gliedert:

Mobilität: Wie selbstständig kann sich die Person bewegen? Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Kann sie sich orientieren und verständlich äußern? Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Benötigt der Betroffene Unterstützung bei emotionalen oder psychischen Belastungen? Selbstversorgung: Gelingen die Körperpflege, das Anziehen und die Ernährung eigenständig? Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen: Kann die pflegebedürftige Person Therapien und Arztbesuche selbst regeln? Gestaltung des Alltags und sozialer Kontakte: Gelingt es, den Tag selbst zu strukturieren und Beziehungen zu pflegen?

Je mehr Hilfe in diesen Bereichen erforderlich ist, desto höher fällt der Pflegegrad aus. Wer bei der Begutachtung zwischen 90 und 100 Punkten erreicht, wird der Verbraucherzentrale zufolge in den Pflegegrad 5 eingestuft. Menschen dieser Stufe sind meist stark in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt und benötigen häufig eine dauerhafte Betreuung. Pflegegrad 5 bedeutet daher nicht nur den höchsten Unterstützungsbedarf, sondern auch die größte Verantwortung für Angehörige, Pflegende und das Versorgungssystem insgesamt.

Pflegegrad 5: Wie hoch ist der Pflegepauschbetrag?

Die Versorgung von Menschen mit Pflegegrad 5 kann äußerst anspruchsvoll sein. Wie pflege.de aufführt, handelt es sich dabei um den höchsten Pflegegrad. Betroffene sind in ihrer Mobilität meist stark eingeschränkt. Nach Angaben der Pflegeberatung Dr. Weigl und Partner sitzt ein Großteil der Personen mit Pflegegrad 5 im Rollstuhl. Selbst alltägliche Handlungen wie Waschen, Anziehen oder der Gang zur Toilette sind häufig nur mit fremder Hilfe möglich.

Wie hoch ist die finanzielle Unterstützung beim Pflegegrad 5? Laut Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes § 33b beträgt der Pflegepauschbetrag für Pflegegrad 5 1800 Euro. Personen mit niedrigeren Pflegegraden können folgende Beträge absetzen lassen:

Pflegegrad Höhe des Pflegepauschbetrags Pflegegrad 2 600 € Pflegegrad 3 1100 € Pflegegrad 4 1800 € Pflegegrad 5 1800 €