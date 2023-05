Prinzessin Virginia von Fürstenberg ist tot

Virginia von Fürstenberg wurde in eine Adelsfamilie geboren und machte sich als Designerin und Künstlerin einen Namen. Nun ist die Prinzessin gestorben.

12.05.2023 | Stand: 16:26 Uhr

Virginia von Fürstenberg ist tot. Die Italienerin wurde in Meran tot auf einer Terrasse der ersten Etage des Hotels "Palace" gefunden. Das berichtet die italienische Zeitung Alto Adige. Demnach sei sie wohl durch einen Sturz aus dem vierten Stock ums Leben gekommen. Fremdeinwirkung wurde von den Ermittlern ausgeschlossen. Eine Erkenntnis, die sie unter anderem durch eine Auswertung der Videokameras des Hotels erlangt hätten.

Unklar waren zunächst die Umstände des Sturzes. Ein Unfall liegt im Bereich des Möglichen. Die Prinzessin wurde 48 Jahre alt.

Virginia von Fürstenberg ist tot: Prinzessin war als Designerin und Künstlerin aktiv

Virginia von Fürstenberg wurde am 5. Oktober 1974 als Tochter im italienischen Genua geboren. Sie war als Tochter von Prinz Sebastian zu Fürstenberg und Elisabetta Guarnati Mitglied des Hauses Fürstenberg. Sie wurde daher als Prinzessin geboren. Virginia von Fürstenberg war eine Nichte des Modedesigners Prinz Egon von Fürstenberg und der Schauspielerin Prinzessin Ira von Fürstenberg.

Die Adelige hatte zunächst als Modedesignerin Karriere gemacht. Sie arbeitete in der Folge auch als Künstlerin, Dichterin und Regisseurin. Sie war dreimal verheiratet und bekam fünf Kinder, die aus den drei Ehen und einer Affäre stammten.

Tod von Virginia von Fürstenberg Schock für die Adelsfamilie

Nach dem Tod der Prinzessin meldete sich mit Lapo Elkann, ihr Cousin, zu Wort. "Ich bin sehr traurig über den Tod meiner Cousine, die, wie ich, immer mit ähnlichen Dämonen gekämpft hat", schrieb der italienische Unternehmer: "Virginia war eine Frau mit einem Herzen aus Gold, eine zarte Mutter voller Liebe mit einem reinen Lächeln. Ich werde dich vermissen und du wirst in meinem Herzen und in jedem meiner Gebete sein. Meine liebe und süße Cousine, ruhe in Frieden. Möge Gott dich in den Himmel bringen, wo du hingehen solltest."

Zuletzt waren bei Virginia von Fürstenberg offenbar einige Veränderungen festzustellen gewesen. Die Prinzessin war stark abgemagert und galt kurzzeitig als verschwunden. Ihr Vater hatte am 18. Februar eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in dem italienischen Ort Marghera aufgegeben. Wenige Tage danach hatte die Familie diese zurückgezogen, da Virginia von Fürstenberg wieder in ihrer Wohnung auftauchte.

Der Autor Gian Paolo Serino, der von Fürstenberg nahe stand, fand auf Instagram emotionale Abschiedsworte: "Virgi, geliebte kleine Schwester. Mir fehlen die Worte. Du warst immer Poesie und Freiheit. Ich werde immer bei dir sein."