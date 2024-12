Diese Vitamine sind wichtig für gesundes Haar

Gesundes Haar braucht die richtigen Nährstoffe: Vitamin B7, Selen und Zink tragen zum Erhalt normaler Haare bei, während Vitamin E, B2 und C helfen, oxidativem Stress vorzubeugen – und so auch graue Haare minimieren können. Ein Mangel an Kupfer oder Zink kann hingegen zu Haarausfall oder brüchigem Haar führen.

Worauf Sie bei der Einnahme dieser Nährstoffe achten sollten und wie Sie Kupfer, Zink und Selen richtig kombinieren, erfahren Sie im Artikel auf www.augsburger-allgemeine.de: Vitamine für die Haare: Was hilft wirklich?

Die Augsburger Allgemeine ist Teil der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die Main-Post, der Südkurier und ka-news.de gehören. Gemeinsam mit der Allgäuer Zeitung zählt sie zu den führenden Regionalmedien in Deutschland.