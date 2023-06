RB Leipzig gewinnt erneut DFB-Pokal

03.06.2023 | Stand: 21:59 Uhr

Berlin (dpa) - RB Leipzig hat zum zweiten Mal in seiner noch jungen Clubgeschichte den DFB-Pokal gewonnen. Die Sachsen setzten sich im Finale am Samstag in Berlin gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0) durch und verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr.