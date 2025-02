ADAC warnt vor Stau am Wochenende auf deutschen Autobahnen

Wer rund ums Wochenende auf den Straßen unterwegs ist, sollte laut ADAC Zeit für Staus und Verzögerungen einplanen. Vor allem am Samstag und Sonntag werde es auf den Routen in und aus Wintersportgebieten eng, zum Beispiel in den Alpen, teilte der Automobilclub mit. Das liege am Ferienbeginn in Sachsen sowie den nördlichen Niederlanden und dem Ende der Ferien in Mecklenburg-Vorpommern.

Dazu kämen im Raum München Sperrungen und Beeinträchtigungen durch die Sicherheitskonferenz. Rund um das Tagungshotel Bayerischer Hof in der Innenstadt sei dann mit Verzögerungen zu rechnen.

Staugefahr herrscht laut ADAC aber auch auf mehreren deutschen Autobahnen, zum Beispiel auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen, auf der A3 von Köln nach Passau und der A7 zwischen Würzburg und der österreichischen Grenze.

Wer zum Wintersport in die Alpen fahren will, muss laut ADAC auch in den Nachbarländern mit Verzögerungen rechnen. Besonders betroffen demnach sind die Brenner- und Tauernautobahn sowie die Fernpass-Route in Österreich sowie die Gotthard-Route in der Schweiz.