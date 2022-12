Füssen Royal Bavarians: Warum die kommende Saison spannender werden könnte

Trainer Mitch Stephan begrüßt die Entwicklung des Deutschen Baseball Verbandes. Wann die Saison für Füssen losgeht und warum die Spieler nach Italien fahren.

12.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Deutsche Baseball Verband (DBV) hat die Ligeneinteilung für die neue Zweite Baseball Bundesliga Saison 2023 veröffentlicht. Die Füssen Royal Bavarians dürfen sich auf ein paar neue Gegner freuen. Außerdem erarbeitet der Verband aktuell einen neuen Playoff-Modus.

Füssen Royal Bavarians: Spieler bereiten sich auf Saision vor

Die Vorbereitungen auf die neue Baseball-Saison laufen bereits auf Hochtouren. Vergangene Woche hat der Deutsche Baseball Verband (DBV) die Ligeneinteilung für die Bundesligen 2023 veröffentlicht. Die Füssen Royal Bavarians starten wieder in der Zweiten Bundesliga Südost, wo sie in der vergangenen Saison einen starken dritten Platz erreichen konnten, heißt es in einer Pressemitteilung der Füssener Spieler. Abgestiegen aus der Zweiten Bundesliga Südost sind die Augsburg Gators, die mit nur vier Siegen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz landeten. Aufstiegsaspirant Baldham Boars konnte sich weder im Aufstiegsspiel gegen Hünstetten Storm noch in der Relegation gegen die Tübingen Hawks durchsetzen und verbleibt in der Südost Staffel.

Als Aufsteiger kommt der Bayernliga Meister Freising Grizzlies neu in die Zweite Bundesliga Südost. Außerdem erhält die Bayerische Baseball Academy einen Startplatz in der Südost Gruppe. Eine verbandsseitige Umstrukturierung hat das Leistungssportprogramm in Regensburg vom örtlichen Verein Legionäre ausgegliedert und bringt jene Baseball Academy als eigene Mannschaft in der Zweiten Bundesliga an den Start. Die Guggenberger Legionäre Regensburg behalten allerdings ihren Startplatz in der Liga und gehen mit einer sportinternatsfremden Mannschaft an den Start. „Das ist eine sehr interessante neue Struktur im Verband, die mehr Transparenz und eine weitere starke Mannschaft in die Liga bringt“, kommentiert Vorsitzender Mitch Stephan die Änderung.

Baseball Verband: Liga soll attraktiver werden

Um die Liga noch attraktiver zu machen, erarbeitet ein Ausschuss aktuell ein Konzept für einen neuen Playoff-Modus. Dabei soll im Elimination-Modus der Zweite Liga-Südmeister aus den beiden Gruppen Südost und Südwest ermittelt werden. „Wir begrüßen einen neuen Playoff-Modus sehr. Im US-Sport sind die Playoffs einfach das Highlight der Saison und ich bin froh, dass der Verband nun vom aus dem Fußball bekannten Hin-/Rückrunden-Modus weg will. Damit steigt natürlich auch nochmal der Leistungsdruck.“, sagt Headcoach Mitch Stephan. Wie der Modus im Detail aussehen wird, steht noch nicht fest. Die neue Baseball-Saison startet am ersten April-Wochenende. Im März werden die Füssen Royal Bavarians wieder ins Trainingslager nach Italien fahren.