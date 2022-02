Russische Truppen dringen nach Kiew vor – das ist die Lage am Freitagabend

Nach zwei Tagen Krieg geht die Zahl der Toten wohl in die Tausende. Das Angebot aus Moskau, miteinander zu verhandeln, ist an eine Bedingung geknüpft.

25.02.2022 | Stand: 20:58 Uhr

Hunderte sind bereits gestorben, Tausende haben in Bunkern Schutz gesucht, Zehntausende fliehen nach Westen: Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine drohte die Hauptstadt Kiew bereits am zweiten Tag des Krieges zu fallen. Wie verzweifelt die Lage dort ist, zeigt ein Appell des Verteidigungsministeriums, das die Bürger der Millionenstadt aufgefordert hat, Molotowcocktails für den Kampf gegen die russischen Angreifer vorzubereiten. Außenminister Dmytro Kuleba berichtete von „schrecklichen Raketenangriffen“ auf Kiew. Erste russische Bodentruppen drangen am Freitag bereits in die Außenbezirke der Stadt vor.

Überraschend bot die russische Regierung der Ukraine fast zeitgleich dazu Gespräche an. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, sollten diese in der belarussischen Hauptstadt Minsk stattfinden. Die ukrainische Seite aber habe stattdessen Warschau als Verhandlungsort genannt. Zuvor hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Fernsehansprache direkt an Putin gewandt und einen Dialog über einen neutralen Status der Ukraine vorgeschlagen: „Lassen Sie uns am Verhandlungstisch Platz nehmen, um das Sterben der Menschen zu stoppen.“ Offenbar fühlt sich die Ukraine zunehmend von den Ländern des Westens verlassen. „Wir verteidigen unseren Staat allein“, sagte Selenskyj. „Die mächtigsten Kräfte der Welt schauen aus der Ferne zu.

Die Ukraine fühlt sich im Krieg gegen Russland vom Westen alleine gelassen

Nach den Worten von Außenministers Sergej Lawrow stellt Moskau allerdings eine Bedingung für die Gespräche: Die ukrainische Armee müsse ihre Waffen niederlegen. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sieht darüber hinaus noch weitere Hindernisse. Üblicherweise würden solche Verhandlungen von einem Vermittler, geführt, kritisierte er in. Dazu aber seien bislang weder Frankreich noch die Bundesrepublik bereit.

Die militärische Lage ist nach wie vor unübersichtlich, da viele Informationen sich nur schwer überprüfen lassen. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben schon mehr als 2800 russische Angreifer getötet. Außerdem seien bis zu 80 Panzer, mehr als 500 weitere Militärfahrzeuge sowie zehn Flugzeuge, sieben Hubschrauber und mehrere Drohnen zerstört worden. Russland hat eigenen Angaben zufolge 118 ukrainische Militärobjekte „außer Gefecht“ gesetzt, darunter elf Militärflughäfen. Außerdem seien fünf ukrainische Kampfflugzeuge und ein Hubschrauber abgeschossen worden. Bei der Einnahme eines strategisch wichtigen Flughafens in der Nähe von Kiew seien 200 Ukrainer „neutralisiert“ worden. „Neutralisiert“ ist in der Sprache der Militärs ein anderer Begriff für „getötet“. Die Ukraine selbst beziffert die Zahl ihrer gefallenen Soldaten bisher mit 137. Dazu kämen noch weitere zivile Opfer.

Moskau kündigt Vergeltung für EU-Sanktionen an

Die Sanktionen des Westens will die russische Regierung nach Auskunft von Kreml-Sprecher Peskow nicht hinnehmen: „Es versteht sich von selbst, dass Vergeltungsmaßnahmen folgen werden.“ Details nannte er dabei nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will die EU nun auch Putin selbst und Außenminister Lawrow auf ihre Sanktionsliste setzen. Das hieße, dass mögliche Vermögenswerte der beiden in der Europäischen Union eingefroren werden. Außerdem könnten Brüssel beiden auch die Einreise in die EU verbieten. Die Strafmaßnahmen sind Teil eines großen Sanktionspakets, zu dem vor allem Einschränkungen für Banken und die russische Luftverkehrsbranche gehören.

Ein Ausschluss Russlands aus dem Informationssystem Swift, über das Banken internationale Zahlungen abwickeln, steht vorerst allerdings nicht zur Debatte. Die Aussetzung von Swift wäre technisch aufwendig vorzubereiten und hätte auch massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland sowie für deutsche Unternehmen im Geschäft mit Russland, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ähnliche Bedenken hätten beim EU-Gipfel in der Nacht zum Freitag auch Frankreich und Italien gehabt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) prangerte den Angriff auf die Ukraine als eklatanten Bruch des Völkerrechts an. seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) sprach von einer „tief greifenden Zäsur in der Geschichte Europas nach dem Ende des Kalten Krieges“. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an Putin: „Stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges. Jetzt!“ Zuvor bereits waren die Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Kiew nach Polen ausgereist. Die Botschaft in der Hauptstadt sei aber nicht komplett geschlossen, betonte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Es befänden sich weiterhin lokale Beschäftigte vor Ort.

Russische Truppen haben Tschernobyl besetzt

Nach der Eroberung des früheren Atomkraftwerks Tschernobyl sichern russische Fallschirmjäger nun das Gelände. Auch Spezialisten eines ukrainischen Wachbataillons seien nach Absprache weiter im Einsatz, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Es gebe keine Auffälligkeiten, die radioaktiven Werte seien normal. Dagegen behauptete die zuständige ukrainische Behörde, sie messe deutlich erhöhte Strahlenwerte. Wegen der Lage und der Kämpfe sei es aber unmöglich, einen Grund dafür zu erkennen.

Die Nato verlegt zur Abschreckung Einheiten ihrer schnellen Einsatztruppe. Wo genau sie stationiert wird, verriet Generalsekretär Jens Stoltenberg nicht. Er sprach lediglich von mehreren Tausend Soldaten, die auf dem Land, auf der See und in der Luft im Einsatz sein sollten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten Bodentruppen in das südwestlich der Ukraine gelegene Rumänien geschickt werden. Ohnehin geplant ist, mehrere Einheiten zu einer Übung in das an Russland grenzende Nato-Land Norwegen zu entsenden. (mit dpa)

Alle Informationen zur Eskalation erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Ukraine-Konflikt.