Die deutsche Wirtschaft wird aus Sicht des Sachverständigenrats in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen. Für das kommende Jahr sagten die "Wirtschaftsweisen" am Mittwoch in Berlin eine leichte Erholung mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,7 Prozent vorher.

dpa

08.11.2023 | Stand: 14:32 Uhr