Am 24. November 2023 läuft der "Schlagerspaß mit Andy Borg" im SWR. Die Sendung ist eine Stunde länger als gewohnt - aus gutem Grund.

23.11.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Andy Borg steht wieder im Rampenlicht. Bekannt für seine mitreißende Art und seine Liebe zur Schlagermusik lädt Borg die Zuschauer zu einer ganz besonderen Ausgabe seiner Show "Schlagerspaß mit Andy Borg" ein. Die nächste Sendung am Freitag, 24. November 2023, ist aber nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern auch wegen ihrer verlängerten Sendezeit bemerkenswert. Die Infos gibt es in diesem Artikel.

Schlagerspaß mit Andy Borg plötzlich eine Stunde länger: Das ist der Grund

In der Sonderausgabe, die am 24. November 2023 um 20.15 Uhr im SWR unter dem Titel " Herzenssache " läuft, verlängert der Sender die Show um eine zusätzliche Stunde. Wie aus der SWR-Pressemitteilung zu " Schlagerspaß mit Andy Borg " hervorgeht, dient diese Verlängerung einem speziellen Zweck: dem Sammeln von Spenden für bedürftige Kinder und Jugendliche im Südwesten. Wie Ippen.Media auf Anfrage beim SWR erfuhr, erhält die Sendung wegen der Live-Spendengala eine Stunde mehr Sendezeit und wird bis um 23.15 Uhr statt nur bis um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

In der Sonderausgabe von " Schlagerspaß mit Andy Borg " treten neben Andy Borg verschiedene prominente Gäste auf, darunter Peter Kraus und Oli.P. Diese Gäste unterstützen nicht nur die Unterhaltung, sondern beteiligen sich auch aktiv an der Spenden-Hotline, um die Spendensammlung für bedürftige Kinder zu fördern. „Die Show gehört einmal im Jahr schon fest zum Schlager-Spaß dazu. Die Herzenssache ist, wie der Name schon sagt, mittlerweile eine Herzenssache von mir", wird Andy Borg , in der Mitteilung des SWR zitiert.

Doch damit nicht genug: Am Tag nach der " Herzenssache "-Sonderausgabe, am 25. November, wird im SWR eine Best-of-Sendung unter dem Titel " Schlagerspaß mit Andy Borg - Das Beste" ausgestrahlt. Diese Sendung beginnt ebenfalls um 20.15 Uhr und fasst die Höhepunkte früherer Episoden zusammen. Sowohl " Herzenssache " als auch die Best-of-Sendung sind nach der Ausstrahlung auch direkt in der ARD-Mediathek zu finden.

