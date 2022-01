Schulen, Kitas und das Hallenbad: Dafür wollen die Stadträte in Kaufbeuren Millionen ausgeben

Trotz Unwägbarkeiten und Sparzwang will die Stadt Kaufbeuren viele Bauprojekte anschieben und weiterführen. Doch diese Haushaltsberatungen haben es in sich.

20.01.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Trotz wackeliger Finanzprognosen durch die Folgen der Corona-Pandemie setzt die Stadt ihre rege Investitionspolitik der vergangenen Jahre fort. In den Haushaltsberatungen haben die Mitglieder des Finanzausschusses und die Kämmerei im Rathaus nun ein kommunales Finanzpaket für die kommenden Jahre geschnürt, über das der Stadtrat im März entscheidet. Oberbürgermeister Stefan Bosse sprach von einem Entwurf, der von „viel Augenmaß und Sachverstand“ zeuge. „Damit werden wir der schwierigen Zeit und der Pandemie gerecht“, sagte er.

Hallenbad in Kaufbeuren soll für zehn Millionen Euro saniert werden

Die Stadt investiert für die Jahre 2021 bis 2024 gut 136 Millionen Euro, davon allein 25 Millionen Euro für den Straßen- und Kanalbau. Acht Millionen Euro fließen in den Hochwasserschutz, vor allem in Oberbeuren. Viele Bauprojekte laufen über Jahre, darunter die Erweiterungen und Sanierungen von Schulen. Größte Brocken hier sind einmal mehr das Jakob-Brucker-Gymnasium und die Gustav-Leutelt-Schule. Mit Neu- und Umbauten von Kindertagesstätten schafft die Stadt zudem weiterhin dringend benötigte Betreuungsplätze. Die EDV in der Stadtverwaltung und ihren Einrichtungen wird mittelfristig für sieben Millionen Euro auf Vordermann gebracht. Gut zehn Millionen Euro verschlingt die energetische und bauliche Sanierung des Jordan-Badeparks, sollte der Stadtrat dem Haushalt zustimmen. Auch die dringend notwendige Sanierung des Hauptbetriebsgebäudes am Waldfriedhof findet nach einem Antrag von FDP, CSU, SPD und KI Eingang in die weitere Haushaltsplanung.

Kaufbeuren hat die rote Laterne bei der Steuerkraft

Geprägt ist der Etatentwurf der Stadt, die bei der Steuerkraft auch 2022 den letzten Platz aller kreisfreien Städte in Bayern einnimmt und traditionell zu geringe Einnahmen verbucht, durch mehrere Entwicklungen. Im vergangenen Jahr waren die finanziellen Folgen durch die Pandemie kaum absehbar. Das ist zwar auch jetzt eine der Unwägbarkeiten. Allerdings sind zwischenzeitlich die Steuereinnahmen wieder gestiegen, ebenso kann sich die Stadt über unerwartet hohe Schlüsselzuweisungen freuen.

Finanzreferent Markus Pferner nennt als weitere Risiken den „ungebremsten Anstieg“ der Bezirksumlage, der Personalkosten und Jugendhilfeausgaben. Zudem muss die Stadt gemeinsam mit dem Landkreis die Millionenverluste der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren tragen – prognostizierte fast fünf Millionen Euro allein für das laufende Jahr. Auf der anderen Seite gibt es laut Pferner ein „außerordentlich hohes Finanzvolumen“, nicht zuletzt durch massive Mittelübertragungen in Höhe von 21 Millionen aus dem vergangenen Haushaltsjahr. Viele Vorhaben seien pandemiebedingt nicht oder verzögert angegangen worden. Für einige Projekte gab es auf dem überhitzten Baumarkt keine Angebote, anderes scheiterte am Kauf von Grundstücken, an denen die Eigentümer in der Niedrigzinsphase festhalten. Und letztlich sind auch die personellen Kapazitäten im Rathaus begrenzt.

Der Schuldenberg in Kaufbeuren wächst

Wenig erfreulich außerdem: Mittelfristig wird die Stadt weiter neue Schulden machen – wenn auch weniger als noch im vergangenen Jahr geplant. Bis Ende 2025 liegt die Neuverschuldung laut Pferners Prognose bei 38,6 Millionen Euro; der Berg an Verbindlichkeiten wächst auf 67 Millionen Euro. Etliche Vorhaben, die teilweise bereits seit Jahren auf der Agenda des Stadtrates stehen, sind noch nicht im Investitionsplan untergebracht, darunter weitere Um- und Ausbauten an Schulen, Straßen- und Kanalprojekte, weitere Bauabschnitte am Neuen Markt, eine Sauna im Hallenbad und das Parkpflegewerk am Jordanpark.

