Überraschendes WM-Aus für Darts-Mitfavoriten De Sousa

Eigentlich war José de Sousa aus Portugal Mitfavorit bei der Darts-WM. Nun schied der Profi aber in der dritten Runde in London aus.

29.12.2021 | Stand: 17:02 Uhr

Mitfavorit José de Sousa aus Portugal ist bei der Darts-WM in London überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Der hoch gehandelte Premier-League-Finalist verlor am Mittwochnachmittag mit 3:4 gegen den Schotten Alan Soutar und ist damit der dritte Spieler aus den Top acht der Welt, der beim wichtigsten Turnier des Jahres gescheitert ist. Zuvor erwischte es den Niederländer Michael van Gerwen nach einem positiven Corona-Test sowie Belgiens Dimitri van den Bergh, der sein Zweitrundenmatch mit 1:3 gegen den Deutschen Florian Hempel verlor.