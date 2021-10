100. Bundesligator für Union: Awoniyi sorgt für 2:1-Sieg in Mainz

Der frühere Leihspieler Taiwo Awoniyi hat dem FSV Mainz 05 die erste Heim-Niederlage der Saison beschert.

03.10.2021 | Stand: 20:05 Uhr

Unbeeindruckt vom Wirbel um den Antisemitismus-Vorfall beim Conference-League-Spiel gegen Maccabi Haifa hat der 1. FC Union Berlin dem FSV Mainz 05 die erste Saison-Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga zugefügt. Ausgerechnet der Ex-Mainzer Taiwo Awoniyi schoss die Eisernen am Sonntag vor 16 000 Zuschauern mit einem Doppelpack in der 69. und 73. Minute zum 2:1 (0:1)-Sieg. Der erste Treffer war das 100. Tor der Unioner in ihrer noch jungen Bundesliga-Geschichte. "Mein erstes Tor hat mir besonders gefallen. Wichtig waren die drei Punkte", sagte der Matchwinner bei DAZN.

Zuvor hatte Union-Leihgabe Marcus Ingvartsen (39.) die Hausherren bei seinem Startelfdebüt im 05-Trikot in Führung gebracht. Dank des dritten Erfolges in Serie kletterten die Berliner mit zwölf Punkten auf den siebten Tabellenplatz, Mainz, das in der Nachspielzeit Dominik Kohr nach Gelb-Roter Karte (90.+2) verlor, bleibt mit zehn Zählern Neunter.

