25 Jahre "Knaxiade": Kinder feiern im DAV-Kletterzentrum

Bewegung, Spiel und Spaß: Die "Knaxiade" des Turnbezirks Schwaben begeistert Kinder seit 25 Jahren. Allein in diesem Jahr machen in Schwaben 600 Kindergärten mit knapp 38.000 Kindern mit. Zum Jubiläum organisierten Schüler des Allgäu-Gymnasiums Kempten (Projekt-Seminar Sport) eine Knaxiade im "DAV Kletterzentrum swoboda alpin". In der Kletterhalle, im Boulder- und Außenbereich, konnten sich an zwei Tagen rund 150 Kinder aus vier an unterschiedlichsten Stationen austoben.

Von allgaeu. life

27.07.2022 | Stand: 13:28 Uhr