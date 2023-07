Novak Djokovic ist in Wimbledon einfach nicht zu schlagen. Der 36 Jahre alte Serbe gewann in London im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rubljow mit 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und feierte beim Rasen-Klassiker damit seinen 33. Sieg in Serie.

11.07.2023 | Stand: 20:55 Uhr